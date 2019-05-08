На реализацию национальных проектов в Тверской области в ближайшие три года направят почти 26 млрд рублей

21 мая представители Правительства Тверской области приняли участие во всероссийском селекторном совещании, которое в режиме видеоконференцсвязи провёл первый заместитель Председателя Правительства РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов.

Обсуждался ход реализации национальных проектов в регионах и достижение национальных целей и задач. В частности, речь шла о механизмах распределения межбюджетных трансфертов между регионами, мониторинге реализации национальных проектов, оценке показателей, мерах стимулирования субъектов РФ.

Тверская область участвует в 12 национальных проектах, по которым разработано 50 региональных проектов, в том числе дополнительно - паспорт регионального проекта «Умный город».

Планируемый объем финансирования по всем национальным проектам в регионе в 2019 году составит 8,6 млрд рублей, из них 6,5 млрд рублей средства федерального бюджета, 2,1 млрд рублей – областного. В 2020 году на нацпроекты в Верхневолжье панируется направить 8,9 млрд рублей, в 2021 году – 8,3 млрд рублей.

Национальные проекты реализуются в соответствии с указом Президента Владимира Путина. По мнению Губернатора Игоря Рудени, их исполнение - шанс для Тверской области выйти на качественно новый уровень развития.

«Наши показатели должны позиционировать регион как территорию устойчивого экономического роста, развития социальной инфраструктуры», — считает Губернатор Игорь Руденя.

По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Тверской области отремонтируют 104 километра автодорог регионального значения, свыше 33 км улично-дорожной сети в Твери. Региону на эти цели из федерального бюджета предусмотрено свыше 1,9 млрд рублей, 642 млн рублей – софинансирование из областной казны и бюджета Твери. В настоящий момент активно идёт заключение государственных контрактов.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» разработано 7 региональных программ. Планируется открытие второго регионального сосудистого центра, создание сети центров амбулаторной онкологической помощи, укрепление материально-технической базы районных больниц, развитие санитарной авиации, приобретение мобильных медицинских комплексов, реновация фельдшерско-акушерских пунктов. Также в региональные программы включены мероприятия по развитию детского здравоохранения в регионе, экспорта медицинских услуг, созданию единого цифрового пространства, обеспечению отрасли квалифицированными кадрами.

Результатом реализации национального проекта «Демография» станет строительство новых детских садов. Предполагается ввести не менее 10 учреждений, что даст порядка 1700 новых дошкольных мест. Также запланировано обучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет – ежегодно это не менее 380 молодых мам.

В рамках национального проекта «Образование» в Тверской области будет реализовано 8 региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого» и «Социальная активность».

До 2024 года планируется построить 7 новых школ и перевести на односменный режим обучения 8100 школьников. В 2019 году состоится открытие школы на 1224 места в микрорайоне «Брусилово» Твери, школы-детского сада на 560 ученических и 80 дошкольных мест в «Юности». Капитальный ремонт с вводом новых мест в этом году пройдет в тверских школах №29, 34, 42, а также Бурашевской школе (Калининский район) и школе посёлка Редкино (Конаковский район).

30 школ в сельской местности и малых городах Тверской области обновят материально-техническую базу, что позволит реализовывать программы цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей.

Более 30 млн рублей из областного и федерального бюджетов в этом году заложено на оснащение школ, где по адаптированным программам обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Всего до 2024 года планируется закупить новое оборудование в 12 таких школ.

Регион участвует в нацпроекте «Жилье и городская среда». В 2019 году планируется обеспечить ввод около 650 тыс. кв. м жилья, к 2024 году увеличить эту цифру до 886 тыс. кв. м. На благоустройство дворов и общественных пространств в муниципалитетах региона направят в 2019 году более 423 млн рублей, из которых свыше 411 млн рублей – средства федерального бюджета, более 12,7 млн рублей – регионального. Планируется благоустроить 56 дворов и 66 общественных территорий: 17 парков, 16 улиц и бульваров, 11 площадей, 10 скверов, 5 спортивно-досуговых зон, 4 набережные, 3 воинских захоронения.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Твери создаётся центр «Мой бизнес», который объединит на одной площадке все институты развития и поддержки предпринимателей. В 2019 году регион получит на создание и развитие центра 72,7 млн рублей из федерального бюджета.

Пресс-служба Правительства Тверской области