Спортсмены из 19 стран планируют установить в Тверской области рекорд Гиннесса по гидрофлаю

С 29 мая по 2 июня в Конаково на берегу Волги во второй раз пройдёт международный фестиваль водно-экстремальных видов спорта «Fly Fest». Участие в нём примут спортсмены из 19 стран мира — России, США, Канады, Мексики, Великобритании, Японии, Колумбии, Кореи, Франции, Эстонии, Новой Зеландии, Финляндии и других.

В ходе соревнований райдеры планируют установить новый мировой рекорд — побить рекорд Гиннесса 2015 года: вывести на воду не менее ста единиц техники и осуществить единовременный взлёт более шестидесяти человек на гидрофлае. Регистрация участников рекорда открыта на сайте fly-fest.ru

Также будут осуществлены попытки по установлению рекордов по самому большому количеству бэкфлипов на гидрофлае, самому массовому и долгому зависанию гидрофлаев на лыже вертолёта и по полёту на самом длинном шланге (более 25 метров).

Для зрителей подготовлено уникальное огненно-световое представление международной шоу-группы Hydro Circus, а также открытые тест-драйвы водно-экстремальных гаджетов, мастер-классы.

Справочно: Тверская область традиционно является местом проведения крупных соревнований по водно-моторному спорту. В прошлом году регион в третий раз подряд принял Кубок России по аквабайку. Соревнования в Твери объединили более 50 сильнейших спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Калининграда, Рязани, Иркутска, Нижнего Новгорода и других городов.

Губернатор Игорь Руденя на состязаниях вручил награду от Правительства Тверской области в номинации «За волю к победе» мастеру спорта России по водно-моторному спорту Михаилу Ершову, самому старшему участнику соревнований. Специальный приз аквабайкеру из самого дальнего региона России — Михаилу Ляховчуку из Иркутска был вручён от туристического портала Тверской области Welcometver.ru.

В рамках состязаний состоялись первые официальные мировые соревнования в дисциплине «гидрофлай» (флайбординг) под эгидой Международного водно-моторного союза.