23-24 мая 2019 года в Вышневолоцком районе пройдёт XIX фестиваль районной прессы «Майские звёзды». В нем примут участие около 100 главных редакторов и журналистов районных СМИ Тверской области.

«Местные газеты всегда были и остаются реальным инструментом развития территорий, улучшения жизни населения. Очень важно, чтобы районные газеты активно продвигали местные события, стали площадками для обсуждения актуальных вопросов», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Мероприятие организовано Правительством Тверской области и Верхневолжской ассоциацией периодической печати.

Для журналистов организуют мастер-классы и встречи с представителями российских СМИ, где будет рассказываться о последних изменениях в законодательстве о СМИ, о продвижении районных средств массовой информации в социальных сетях и мессенджерах и др.

В числе ведущих мастер-классов - заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий, спецкор отдела политики газеты «Комсомольская правда» Дмитрий Смирнов, доцент кафедры цифровых медиакоммуникаций Санкт-Петербургского университета Камилла Нигматуллина и другие.

Участники фестиваля побывают на спектакле Вышневолоцкого областного драматического театра, а также посетят Вышневолоцкий краеведческий музей и Народную картинную галерею в посёлке Солнечный.

Одно из ключевых событий фестиваля – награждение победителей творческого конкурса среди журналистов районных газет Тверской области.

23 мая в рамках торжественной церемонии открытия «Майских звёзд» будут вручены награды в пяти номинациях: «Лучшее фото», «Лучший заголовок», «Лучший жанровый материал», «Есть проблема – есть решение», «Газетный проект», а также назван обладатель спецприза «Открытие года».

Пресс-служба Правительства Тверской области