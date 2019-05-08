Фестиваль детского любительского кино «Мы нашей памяти верны» будет проходить в Тверской области ежегодно

Фестиваль детского любительского кино «Мы нашей памяти верны» будет проводиться в Тверской области ежегодно в рамках празднования Дня Победы. Конкурс организован по поручению Губернатора Игоря Рудени. В 2018-м он был посвящен 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Лучшие фильмы показали на большом экране.

«Фестиваль «Мы нашей памяти верны» – это яркое свидетельство того, что молодое поколение бережно хранит память о Великой Отечественной войне. В ярких, интересных, трогательных работах запечатлена история тверского края, ваших семей, родных и близких людей, чьи судьбы были опалены войной», – отметил Игорь Руденя в приветствии начинающим кинематографистам-участникам церемонии награждения 8 мая.

Всего в этом году на конкурс было представлено 20 фильмов о ветеранах войны и труда, их родственниках, об исторических событиях Великой Отечественной войны, патриотических проектах. Фестиваль объединил представителей детских любительских и школьных киностудий, творческих объединений из Твери, Бологое, Вышнего Волочка и Вышневолоцкого района, Нелидово, Удомли, с. Медное Калининского района, д. Мокшино Конаковского района

В рамках фестиваля начинающие кинематографисты встретились с Владимиром Лапатухиным, председателем Совета бывших воспитанников детских домов и сынов полка военных лет.

В итоге лауреатом в номинации «Лучший документальный фильм» стала картина «Память сердца» производства видеостудии «Орион» школы №10 города Бологое. В номинации «Лучший игровой фильм» победила работа «Письмо с фронта» образцовой детской телестудии «Метроном» из Вышнего Волочка. Фильму этой же студии «Первый снег» присуждён приз зрительских симпатий.

В номинации «Лучшая операторская работа» лидером стал фильм «Маленькая тайна пионерского лагеря» видеостудии «Кино-Отрок» Медновской санаторной школы-интерната (Калининский район).

Приз в номинации «Лучшая сценарная работа» вручён за фильм «Мой герой Григорий Ворожейкин» телестудии «Импульс» школы №3 Нелидово.

Лауреат в номинации «Лучшая режиссерская работа» — фильм «Сосед» видеостудии Тверского суворовского военного училища.

Работы оценивало профессиональное жюри: сценарист, кандидат искусствоведения Виктор Бабковский, директор тверской видеостудии «Акценты» Андрей Ульянов, председатель городского совета ветеранов войны и труда, генерал-майор авиации Генрих Левкович, директор Тверского областного Дома народного творчества Елена Марина и другие.