Исполнение обязанностей председателя Комитета по делам молодежи Тверской области возложено на Алексея Андреева

Распоряжением Губернатора Тверской области Игоря Рудени от занимаемой должности по собственному желанию освобожден председатель Комитета по делам молодежи Тверской области Вадим Степанов. Исполнение обязанностей руководителя ведомства возложено на Алексея Андреева.

Алексей Андреев окончил Российский государственный гуманитарный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». Руководил отделом по делам молодежи и туризма Администрации Селижаровского района, работал в Региональном исполкоме народного фронта в Тверской области. С 2017 года – начальник отдела, затем заместитель председателя Комитета по делам молодежи Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области