Исполнение обязанностей Министра транспорта Тверской области возложено на Дмитрия Насибуллина

В связи с освобождением от должности по собственному желанию Министра транспорта Тверской области Игоря Павлова исполнение обязанностей руководителя ведомства возложено на его заместителя Дмитрия Насибуллина. Соответствующее распоряжение 21 мая 2019 года подписал Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Дмитрий Насибуллин окончил Тверской государственный технический университет по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы». Работал в Тверском областном отделении Российской транспортной инспекции, Управлении автомагистрали «Москва-Санкт-Петербург» Министерства транспорта Российской Федерации, Дирекции Тверского территориального дорожного фонда, администрации Твери. С 2015 года возглавлял управление в Министерстве Тверской области по обеспечению контрольных функций, с 2017-го – занимал должность заместителя Министра транспорта региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области