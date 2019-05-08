В Тверской области пройдёт чемпионат ЦФО по дзюдо

С 24 по 27 мая в столице Верхневолжья пройдет чемпионат Центрального федерального округа по дзюдо среди мужчин и женщин. В соревнованиях, которые состоятся в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Султана Ахмерова, примут участие более 250 сильнейших спортсменов 2001 года рождения и старше.

На протяжении двух дней дзюдоисты будут бороться за звание чемпиона Центрального федерального округа и путевку на чемпионат России, который пройдет в Республике Ингушетия в сентябре 2019 года.

Тверскую область на турнире представят воспитанники региональных спортивных школ по дзюдо, а также мастера спорта и чемпионы России: Мукаддас Буриева, Артём Комлев, Джихангир Зикереев, Роман Бобиков, Ульяна Красильникова, Ботыр Нуралиев, а также другие спортсмены тверского региона.

Организаторы соревнований - Министерство спорта Российской Федерации, Правительство Тверской области, Федерация дзюдо России и Тверская региональная общественная организация «Федерация дзюдо».

Благодаря поддержке Федерации дзюдо России и Правительства Тверской области за последние годы в Верхневолжье успешно организованы и проведены официальные Всероссийские и международные спортивные мероприятия, главными из которых были - кубок Европы по дзюдо среди кадетов, чемпионат России, юношеское и юниорское первенство России, чемпионат ЦФО, юношеское первенство Всероссийского общества «Динамо», этап ЦФО Всероссийской летней Спартакиады.

Кроме того, в регионе проводятся детско-юношеские соревнования: межрегиональные турниры памяти Героя России, генерал-майора авиации Б.А. Воробьева, на призы Правительства и Законодательного Собрания Тверской области, а также Спецподразделений правоохранительных органов УМВД РФ по Тверской области, посвященный Дню защитника Отечества.