Уникальные патефонные записи вокалистов начала XX века можно будет услышать в Тверской области на празднике «Сиреневое Домотканово»

25 мая в Мемориально-художественном музее Валентина Александровича Серова в «Домотканово» в Тверской области состоится XXIII праздник «Сиреневое Домотканово». Традиционно событие проходит в пору цветения сирени. Именно в этот период усадьбу приобрел родственник знаменитого художника Владимир Дервиз.

«Домотканово» сегодня является культурным центром, где проходят знаковые областные мероприятия. По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие творческие площадки позволяют организовать интересный досуг для жителей региона, способствуют привлечению туристов.

«Потенциал Тверской области в сфере туризма огромный. В регионе богатая история, большое количество живописных мест и достопримечательностей, проходит немало интересных событий. Наша задача – привлечь качественный туристический поток», – считает Игорь Руденя.

На празднике «Сиреневое Домотканов» запланированы культурно-просветительские мероприятия, рассчитанные на посетителей разного возраста.

На зеленой эстраде состоится праздничный концерт с участием артистов Тверского драматического театра, педагогов и студентов Тверского колледжа культуры имени Н.А. Львова, Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского. На сцене выступят образцовый ансамбль танца «Славяне», участница проектов первого канала «Голос. Дети» и «Лучше всех» Полина Дмитриенко. Артисты Тверского театра кукол порадуют маленьких посетителей праздника спектаклем «Котенок по имени Гав».

В старинном парке с вековыми деревьями и уникальным каскадом прудов, долгие годы служившем источником вдохновения для художников, т верские мастера кисти проведут живописный пленэр. Желающие приобщиться к изобразительному искусству смогут принять участие в мастер-классах по рисованию или заказать свой портрет у художника.

На территории усадьбы мастера-ремесленники продемонстрируют свои умения в плетении из бересты и резьбе по дереву. В беседке у прудов молодые поэты прочтут свои стихи и произведения классической русской поэзии. Здесь же можно будет послушать уникальные патефонные записи вокалистов начала XX века.

Сотрудники Тверской областной картинной галереи проведут для посетителей серию экскурсий по парку усадьбы Домотканово и музею Владимира Серова.

Праздник начнется в 11:00. Усадьба расположена в деревне Красная Новь Калининского района. До места можно добраться из Твери по Тургиновскому шоссе до деревни Большое Гришкино, после которой будет поворот на деревни Синцово и Красная Новь. Дополнительная информация по телефону: 8-903-034-33-11.

Справочно: Усадьба Домотканово заложена в XVI веке, в 1886 году ее владельцем стал Владимир фон Дервиз – друг, а впоследствии родственник Валентина Серова. Живописец часто бывал в Домотканово, здесь создано немало его работ. В конце XIX -начале XX века в усадьбу приезжали многие выдающиеся художники: И.И. Левитан, В.А. Фаворский, И.Я. Билибин, И.С. Ефимов и другие.

В настоящее время мемориально-музейный комплекс является филиалом областной картинной галереи. Ежегодно здесь проводятся джаз-пленэр, масленичные гуляния и другие мероприятия.