В центре Твери мастера декоративно-прикладного искусства продемонстрируют процесс создания своих произведений

26 мая Тверской областной Дом народного творчества проводит II областной конкурс мастеров-любителей декоративно-прикладного искусства «Губерния мастеровая». Он состоится на площади Славы перед зданием Музейно-выставочного центра им. Л. Чайкиной. Посетители смогут увидеть весь процесс создания уникальных произведений.

«Тверская земля всегда славилась талантами. Наш край называют душой России, в том числе за богатейшее культурное наследие. Каждый должен иметь возможность найти применение своим способностям здесь, на тверской земле», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Участники конкурса «Губерния мастеровая» – индивидуальные мастера, специалисты учреждений культуры, мастера предприятий народных художественных промыслов, а также молодежь в возрасте от 17 лет.

Более 35 конкурсантов из 15 муниципальных образований Тверской области в режиме реального времени будут создавать произведения, соответствующие конкурсной тематике в номинациях: глиняная игрушка, резьба по дереву, ткачество поясов, художественная обработка бересты, роспись по дереву, вышивка, лоскутное шитье, текстильная кукла, кружевоплетение.

Также запланирована выставка-ярмарка произведений декоративно-прикладного искусства и концерт творческих коллективов Тверской области, где посетители смогут приобрести понравившиеся изделия.

Областной конкурс мастеров-любителей декоративно-прикладного искусства «Губерния мастеровая» проводится уже во второй раз. Мероприятие направлено на сохранение и развитие лучших традиций декоративно-прикладного искусства Тверской области, выявление и поддержку лучших мастеров.