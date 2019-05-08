Александр Образцов: «Региональная власть оказывает беспрецедентное внимание ржевской земле»

Старший тренер СШОР по видам единоборств города Ржева, депутат Ржевской городской Думы, «единоросс» Александр Образцов прокомментировал решение Бюджетной комиссии Тверской области о выделении средств на реконструкцию автодороги «Москва-Рига» – Хорошево.

«Региональная власть оказывает беспрецедентное внимание ржевской земле. Реконструкция дороги, ведущей к мемориалу Советскому солдату, который будет построен к юбилею Великой Победы, – это очень важное решение губернатора Игоря Рудени, основанное на просьбах ржевитян, а также обращении местного отделения партии «Единая Россия». Жители города воинской славы Ржева – и старшее поколение, и молодежь – восприняли эту новость с воодушевлением», – сказал Александр Образцов.

Напомним, свыше 228 млн рублей планируется направить в 2019 и 2020 годах из областного бюджета на реконструкцию автодороги регионального значения «Москва-Рига» – Хорошево в Ржевском районе. Маршрут ведет к мемориалу Советскому солдату, который в настоящее время возводится под Ржевом. Вопрос вошел в повестку заседания Бюджетной комиссии Тверской области, которое 20 мая провел Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул: реконструкция дороги – часть работы по реализации масштабного проекта создания к 75-летию Великой Победы Ржевского мемориала Советскому солдату.

Основная часть работ по реконструкции дороги от трассы «Москва-Рига» до Хорошево запланирована на 2019 год, в 2020-м предусмотрено благоустройство, обновление разметки и другие мероприятия.

Дорога к мемориалу будет расширена до четырех полос, запланировано создание парковочных, вертолетных площадок, современного освещения. Также будут установлены знаки туристской навигации, в том числе на английском языке.