Тверская область в 2020-2021 годах рассчитывает получить федеральную поддержку по 90 направлениям

20 мая Губернатор Игорь Руденя провёл в Правительстве Тверской области совещание, посвящённое привлечению федеральных средств на реализацию региональных проектов. Планируется, что всего в 2020-2021годах Верхенволжье подаст заявки на софинансирование из государственного бюджета более чем по 90 направлениям.

В настоящее время на федеральном уровне принято решение о предоставлении межбюджетных трансфертов Тверской области по 40 направлениям в 2020 году. Ещё по 48 направлениям регион сформировал заявки. Губернатор поручил максимально расширить участие в конкурсах на получение поддержки из федерального бюджета.

«Для нас очень важно обеспечить максимальное участие во всех проектах с возможностью получения федерального финансирования. Это позволит обеспечить качественно новый уровень развития региона, эффективную реализацию национальных проектов», — отметил Игорь Руденя.

В числе заявленных программ в здравоохранении — закупка мобильных медицинских комплексов для обслуживания жителей малых населённых пунктов. В 2019 году на эти цели Тверская область получит из федеральной казны 12,9 млн рублей. Подготовлены заявки на участие в проекте в 2020 и 2021 годах.

Также Тверская область рассчитывает получить по 2,4 млн рублей в2020-2021 годах на строительство нового комплекса детской областной больницы.

По отрасли образования Верхневолжье претендует на получение федерального софинансирования на обновление материально-технической базы учреждений, развитие проектов «Кванториум» и IT-куб, системы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, оборудования спортзалов в сельских школах, а также на другие проекты.

В сфере социальной защиты поданы заявки на финансовое обеспечение денежных выплат семьям, где родился третий ребёнок, на развитие паллиативной помощи.

На реализацию программы «Доступная среда» Тверской области в 2019 году предоставлено 4,5 млн рублей. В 2020-2021 годах регион планирует получить на эти цели ещё более 67 млн рублей.

Порядка 526 млн рублей в 2019 году Верхневолжье получило на создание комфортной городской среды (в том числе в малых городах). В 2020 и 2021-м область рассчитывает продолжить участие в проекте.

Поддержка федерального бюджета на обеспечение жильём молодых семей в 2019 году составила 35,8 млн рублей. На такие же суммы Тверская область рассчитывает в 2020 и 2021 годах.

Подготовлено обращение о предоставлении средств федерального бюджета на газификацию, в частности — строительство газопровода-отвода «Ржев - Нелидово».

Среди заявок в сфере развития транспортной инфраструктуры — реконструкция путепровода через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке и строительство Западного моста в Твери.

Одно из приоритетных направлений — развитие промышленности. В настоящее время осуществляется подготовка паспорта комплексного инвестиционного проекта по созданию нового индустриального парка в областной столице. Игорь Руденя обратил особое внимание на необходимость создания и расширения таких технологических площадок.

Ожидается, что агропромышленный комплекс Верхневолжья в 2020-2021 годах получит более 1 млрд рублей из федерального бюджета. Средства будут направлены на поддержку сельхозпроизводителей и развитие сельских территорий.

По отрасли культуры в 2020-2021 область планирует получить более 270 млн рублей на ремонт домов культуры, закупку музыкальных инструментов для школ искусств, развитие театров, библиотек.

На поддержку отрасли спорта в 2020 году предполагается привлечь более 98 млн рублей из федеральной казны. В том числе на установку спортивных площадок в сельской местности, строительство спортивных объектов в Калининском районе и в Торжке.

Пресс-служба Правительства Тверской области