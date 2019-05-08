Более 228 млн рублей планируют направить на реконструкцию дороги к Ржевскому мемориалу Советскому солдату в Тверской области

Свыше 228 млн рублей планируется направить в 2019 и 2020 годах из областного бюджета на реконструкцию автодороги регионального значения «Москва-Рига» – Хорошево в Ржевском районе. Маршрут ведет к мемориалу Советскому солдату, который в настоящее время возводится под Ржевом. Вопрос вошел в повестку заседания Бюджетной комиссии Тверской области, которое 20 мая провел Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул: реконструкция дороги – часть работы по реализации масштабного проекта создания к 75-летию Великой Победы Ржевского мемориала Советскому солдату.

Основная часть работ по реконструкции дороги от трассы «Москва-Рига» до Хорошево запланирована на 2019 год, в 2020-м предусмотрено благоустройство, обновление разметки и другие мероприятия.

Дорога к мемориалу будет расширена до четырех полос, запланировано создание парковочных, вертолетных площадок, современного освещения. Также будут установлены знаки туристской навигации, в том числе на английском языке.

В рамках подготовки к открытию мемориала к 75-летию Победы в Ржеве запланировано масштабное благоустройство: ремонт дорог, приведение в порядок придомовых территорий и общественных пространств. Кроме того, предусмотрен ремонт памятных мест. В городе отреставрируют Обелиск советским воинам, прилегающую к нему парковую зону и другие объекты.

История Ржева в годы Великой Отечественной войны стала главной темой экскурсии, которую 18 мая, в Международный день музеев, провел Губернатор Игорь Руденя в Музее Победы в Москве. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев».

Игорь Руденя рассказал о подвиге солдат, воевавших на тверской земле, вкладе мирных жителей в Победу в Великой Отечественной войне, битве под Ржевом. А также о строительстве масштабного мемориала Советскому солдату, идею создания которого поддержал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного Государства России, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области.

В настоящее время на площадке, где будет возведен Ржевский мемориал Советскому солдату, идет активная работа. Основание монумента находится в высокой степени готовности, ведется благоустройство прилегающей территории. Идет подготовка к отливке 25-метровой скульптуры.

Ежемесячно ход строительства мемориала обсуждается с Министерством культуры, организован постоянный контроль на площадке - здесь установлены веб камеры, что позволяет следить за стройкой в режиме онлайн.

В 2020 году, к 75-летию Великой Победы, откроется центральный монумент. В дальнейшем на территории комплекса планируется создать интерактивный музей, выставку военной техники, реконструкцию линии фронта и зоны инсталляции. Как сообщил Игорь Руденя по итогам экскурсии в Москве, в экспозициях музейного комплекса, который откроется у Ржевского мемориала Советскому солдату, будут использоваться новейшие мультимедийные решения.

Начиная с этого года, рядом с будущим мемориалом Советскому солдату будет развернут постоянный лагерь Международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт», в которой ежегодно принимают участие более 500 человек из разных регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана, стран Прибалтики.

Пресс-служба Правительства Тверской области