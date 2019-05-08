Игорь Руденя: бизнес-миссии в Германию станут ежегодными

20 мая на совещании с членами регионального Правительства Губернатор Игорь Руденя подвёл итоги бизнес-миссии делегации Тверской области в Германии, которая прошла 16 и 17 мая.

«Считаю, что такие бизнес-миссии необходимо проводить на регулярной основе. Это возможность зарекомендовать себя, найти надёжных партнёров для развития региональной экономики», - отметил Игорь Руденя.

По мнению главы региона, по итогам рабочей поездки необходимо активировать обучение тверских специалистов в Германии по трём направлениям: гостиничный бизнес, промышленность, сельское хозяйство с практикой на производствах.

В ходе бизнес-миссии Тверской области в Германию под руководством Губернатора Игоря Рудени был достигнут ряд договорённостей по развитию проектов в сфере медицинской промышленности, производства металлических конструкций, созданию в регионе литейного производства.

Также на совещании обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития региона. В частности, ход весенних полевых работ.

В настоящее время яровой сев сельскохозяйственных культур выполнен на площади порядка 84,6 тыс. га. Планируется, что общая площадь ярового сева в этом году составит 147,8 тыс. га, из них 70,4 тыс. га – зерновые и зернобобовые культуры, 53,4 тыс. га – кормовые культуры, 14,4 тыс. га – картофель, 7,3 тыс. га – лён-долгунец, 2,3 тыс. га – овощи.

Предприятия АПК обеспечены семенами более чем на 100%. Также хозяйства региона фактически в полном объеме обеспечены минеральными удобрениями – этот показатель составляет 4, 7 тыс. тонн.

На поддержку аграриев в проведении весенне-полевых работ в этом году направят 599,7 млн рублей. Из них перечислено уже более 437 млн рублей: средства поступили 302 сельхозпроизводителям. 35 хозяйств получили льготные кредиты на общую сумму более 956 млн рублей.

Кроме того, на совещании были рассмотрены обращения жителей Верхневолжья по вопросам дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения.

Пресс-служба Правительства Тверской области