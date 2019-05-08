Центробанк информирует: Жители Тверского региона могут сдать онлайн-зачёт по финансовой грамотности

15 мая стартовал Всероссийский зачет по финансовой грамотности, организаторы зачета – Банк России и Агентство стратегических инициатив. До конца месяца каждый желающий в онлайн-режиме может проверить уровень своей финансовой грамотности и восполнить пробелы знаний. Для этого необходимо зарегистрироваться и пройти тест из 30 вопросов. Зачёт поможет определить уровень ваших знаний по сложным финансовым темам и по актуальным для повседневной жизни: кредиты и депозиты, пенсионные накопления и страхование, инвестиции и правила защиты от мошенников. В этом году участники смогут выбрать уровень сложности теста в зависимости от уровня своей подготовки. Участники, которые за 60 минут смогут правильно ответить на 23 вопроса, станут обладателями персональных сертификатов. При этом каждый получит подборку индивидуальных рекомендаций и материалов для повышения финансовой грамотности по темам, где были допущены ошибки и которые необходимо изучить подробнее.

Заместитель управляющего Отделением Тверь ГУ Банка России по ЦФО Владимир Чирков, отметил, что финансовая грамотность – не просто сумма знаний, овладев которыми можно считать себя интеллектуалом. Это ежедневное практическое применение умений и навыков для защиты своих сбережений, рационального и безопасного использования финансовых инструментов, приобретения тех или иных финансовых продуктов, которые помогут решить стоящие перед человеком задачи или приумножить имеющиеся средства.