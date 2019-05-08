Школы Твери, Торопца и поселка Жарковский Тверской области победили в соревнованиях школьных санпостов

В Тверской области подвели итоги соревнований школьных санпостов региона. В соревнованиях, которые прошли на базе Тверского медицинского колледжа, приняли участие учащиеся 6-8 классов.

В общей сложности за призовые места боролись 32 команды из 30 муниципальных образований Верхневолжья.

Соревнования школьных санпостов проводятся ежегодно Правительством Тверской области совместно с региональным отделением общества Красного Креста. Они направлены на освоение ребятами навыков оказания первой медицинской помощи, воспитание сознательного отношения к здоровому образу жизни. Кроме того, такие занятия помогают школьникам определиться с выбором профессии.

Школьники показали свои знания и практические навыки по оказанию первой помощи, уходу за больным, знания инфекционных заболеваний и мер их профилактики, правил личной и общественной гигиены, лекарственных растений и их применения, истории Красного Креста, правил дорожного движения. Кроме того, каждая команда презентовала санитарный бюллетень и тематический сувенир.

Первое место заняла команда средней школы №17 города Твери, второе место – команда Жарковской средней школы №1, третье место у средней школы №1 из города Торопца.

Для участников соревнований также были организованы экскурсии в музей колледжа, по кабинетам практики и лабораториям.