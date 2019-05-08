В Конаковском районе построят пешеходный мост в рамках развития кластера «Волжское море»

Заключён контракт на строительство пешеходного моста через реку Дойбица в Конаковском районе. Проект будет реализован в рамках развития туристско-рекреационного кластера «Волжское море» на территории особой экономической зоны «Завидово». Искусственное сооружение соединит левый и правый берега реки в районе Вараксино и Мокшино.

Цена контракта на проведение работ — около 200 млн рублей. Проектом предусмотрено строительство пятипролетного моста длиной 145,4 м и шириной 2,5 метра. На объекте возведут опоры, смонтируют пролетное строение из композитных материалов - более долговечных, экологичных и износостойких. Для обеспечения безопасности пешеходов установят освещение и перильное ограждение. Тротуары на подходах к мосту выполнят из брусчатки. В проекте заложены технические решения, которые обеспечат беспрепятственное движение по мосту маломобильных людей.

Работы на объекте должны быть завершены в июле 2020 года. Гарантийный срок составит 10 лет.

«Волжское море» - один из крупнейших инвестиционных проектов Верхневолжья. Общий объём бюджетных инвестиций составит 1 млрд 852 млн рублей, объём внебюджетных ассигнований – более 6 млрд рублей.

«Этот проект позволит вывести туристическую отрасль региона на качественно новый уровень, создать новые рабочие места для наших жителей, а также увеличить поток туристов в Тверскую область», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Ключевым объектом кластера «Волжское море» станет уникальный туристический транспортно-логистический узел на территории Завидово, аналогов которому в России нет. Он объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт. Транспортно-логистический узел будет отправной точкой для путешествий по Волге и акватории Московского моря.

Также в Завидово предполагается создание всесезонного комплекса отдыха с аквапарком и гостиницами. Ожидается, что ежегодные поступления в консолидированный бюджет Тверской области по итогам развития кластера «Волжское море» составят не менее 300 млн рублей.

Участие в развитии проекта «Завидово» планирует принять ВЭБ.РФ. Вопрос обсуждался на совещании в региональном Правительстве 14 мая, которое провели Губернатор Игорь Руденя и Председатель государственной корпорации Игорь Шувалов. В ходе рабочего визита делегации ВЭБ.РФ в регион Игорь Руденя и Игорь Шувалов посетили уже действующие объекты «Завидово».

В рамках заключенного соглашения между Федеральным агентством по туризму и Правительством Тверской области планируется создание обеспечивающей инфраструктуры рекреационного кластера «Волжское море». Один из таких объектов – станция водоподготовки и водозаборный узел близ деревни Шоша Конаковского района. На эти цели из федерального и регионального бюджетов выделено более 45 млн. рублей. Объект обеспечит водоснабжением новые проекты туристической инфраструктуры, которые будут построены в Конаковском районе.

Также в 2019 году в рамках реализации проекта планируется реконструкция автомобильной дороги по ул. К. Маркса, ул. Ленина, ул. Волжская, ул. Речная в Калязине. Общий объём финансирования составит около 170 млн рублей.

Справочно: Создание современной транспортной инфраструктуры в Конаковском районе ведётся с 2015 года, когда была построена автодорога к гостиничному комплексу «Radisson Завидово». В прошлом году завершилась трехэтапная реконструкция дороги к зоне интенсивно развивающейся многоэтажной жилой застройки в деревне Мокшино «Подъезд к поселку Шоша», а также строительство автодорожного моста через реку Дойбица.