Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка» после экскурсии в Музее Победы

Губернатор Игорь Руденя в минувшую субботу принял участие в акции «Ночь в музее» и лично провел экскурсию в Музее Победы. Это факт отмечен в рейтинге «Губернаторская повестка», подготовленном фондом общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс».

18 мая в Музее Победы прошли спектакли, кинопоказы, мастер-классы, интерактивные занятия, приуроченные к Международному дню музеев. Губернатор Игорь Руденя стал почетным гостем мероприятия. На «Ночь музеев» также были приглашены знаменитые российские артисты, телеведущие, которые проводят экскурсии для посетителей.

Игорь Руденя рассказал о подвиге солдат, воевавших на тверской земле, вкладе мирных жителей в Победу в Великой Отечественной войне. Отдельная глава из истории боев в Верхневолжье связана с городом воинской славы Ржевом.

«Задачей Ржевской битвы было оттянуть силы противника от наступления на Сталинград и от блокадного Ленинграда. Битва под Ржевом продолжалась 14 месяцев и, по оценкам историков, стала самым кровопролитным сражением: здесь погибло более 1 миллиона красноармейцев», - рассказал Игорь Руденя.

Глава региона также отметил, что Ржевский край ежегодно становится центром поискового движения. Здесь проходит Международная поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт», в которой принимают участие более 500 человек из разных регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана, стран Прибалтики.

Начиная с этого года постоянный лагерь будет развернут рядом с будущим Ржевским мемориалом Советскому солдату, который откроется к 75-летию Великой Победы. Идею создания масштабного 25-метрового монумента поддержал Президент Российской Федерации Владимир Путин.