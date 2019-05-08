Предприятия тверского региона могут стать обладателями премии «Проектный лидер»

Компании Тверской области приглашают принять участие в конкурсе на присуждение общероссийской премии импортозамещения «Проектный лидер». В настоящее время ведется прием заявок.

Премия проводится в партнерстве с Министерством промышленности и торговли РФ, а также другими профильными министерствами и ведомствами, институтами развития, экспертными и бизнес-организациями, отраслевыми ассоциациями и союзами.

Номинации премии «Проектный лидер» соответствуют 12 национальным проектам. Помимо этого в конкурсе представлены специальные номинации, в которых будут награждаться лидеры в таких категориях, как малый бизнес, инициатива, производительность труда, личный бизнес и других.

Кандидатами на соискание Общероссийской премии импортозамещения «Проектный лидер» в основных и специальных номинациях могут стать компании любых форм собственности, осуществляющие деятельность на территории России.

Прием заявок – на http://project-leader.ru/participate , он продлится до 24 мая 2019 года. Торжественная церемония объявления и награждения «Проектных лидеров России 2019» состоится 10 сентября в рамках выставки «Импортозамещение» в Москве.

Пресс-служба Правительства Тверской области