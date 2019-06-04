В Тверской области проходит серия семинаров для малого и среднего бизнеса

В Тверской области проводится серия семинаров для предпринимателей, где все желающие могут бесплатно получить помощь в вопросах господдержки и финансовой грамотности субъектов малого и среднего бизнеса. Уже состоялись семинары в Твери, Калининском районе, Андреаполе, Бежецке, Кесовой Горе, Белом, Бологое. В них приняли участие более 120 представителей малого и среднего бизнеса.

Программу реализует региональный Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства при содействии Правительства Тверской области.

На встрече с представителями Фонда в феврале текущего года Губернатор Игорь Руденя отметил, что информирование предпринимателей в районах о возможностях получения льготных займов и господдержки является одной из приоритетных задач.

Проект по проведению семинаров для бизнеса рассчитан до конца текущего года. В течение апреля запланированы семинары в 5 муниципалитетах. 11 апреля — в Молоково и Сандово, 18 апреля — в Вышнем Волочке, 25 апреля – в Кашине и Калязине.

В программе — консультации по вопросам поддержки, которой может воспользоваться малый и средний бизнес региона, обсуждение вопросов изменения законодательства в сфере бухгалтерского учёта и налогообложения, а также практические советы по бюджетированию и планированию деятельности компании.

Подробную информацию об участии в семинарах можно уточнить по телефону: (4822) 78-78-58, электронной почте cpp@fondtver.ru и на сайте Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Тверской области http :// fondtver . ru .