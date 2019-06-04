В Верхневолжье стартовал региональный конкурс патриотической песни «Салют Победы»

В Тверской области стартовали отборочные этапы регионального конкурса патриотической песни «Салют Победы». 6 апреля прослушивания пройдут в Нелидовском городском округе на площадке кинотеатра «Спутник». Конкурс проводится Тверским областным Домом народного творчества в рамках одноимённого фестиваля, посвящённого 75-летию Великой Победы.

«Сохранение памяти о войне, патриотическое воспитание – это важнейшие направления работы регионального Правительства и общественных организаций Тверской области. Мы должны сделать всё, чтобы память о Великой Отечественной войне оставалась в сердцах потомков победителей», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Принять участие в конкурсе могут исполнители старше 16 лет. Всего состоится три отборочных этапа.

7 апреля конкурсантов ждут в Весьегонском районном доме культуры. Третий отборочный этап состоится 14 апреля в столице Верхневолжья на площадке Тверского областного Дома народного творчества.

Гала-концерт регионального фестиваля народного творчества «Салют Победы» пройдёт в Твери 21 апреля.

Пресс-служба Правительства Тверской области