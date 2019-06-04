Проект Тверской области «Ржевский выступ» получил высокую оценку на патриотическом форуме в Сочи

Поисково-мемориальный проект Тверской области «Ржевский выступ», посвящённый памяти 158-й, 186-й и 348-й стрелковых дивизий Калининского фронта, погибших под Ржевом, получил высокую оценку на Межрегиональном патриотическом форуме «Бессмертный полк - наша Победа», который в эти дни проходит в Сочи.

Презентацию проекта на Форуме представил Ярослав Милошенко, член совета Тверского регионального поисково-исследовательского объединения «Память поколений».

В рамках проекта «Ржевский выступ» с 26 по 28 апреля 2019 года в Тверской области пройдут учебные сборы «К Поиску Готов!» по итогам курса молодого поисковика. Проект реализуется на средства Фонда президентских грантов общественной организацией «Память поколений».

Развитие поискового движения – одна из важных задач, связанных с реализацией молодёжной политики в Тверской области.

«Поисковое движение играет большую роль в патриотическом воспитании молодёжи. Ребята, которые участвуют в экспедициях, лучше своих сверстников понимают, какую цену наша страна заплатила за Победу и что такое настоящий патриотизм», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Учебные сборы пройдут на территории Холмецкого сельского поселения Оленинского района в форме полевой практики и итоговых испытаний для отработки полученных навыков.

Участники закрепят знания по военной археологии, антропологии и антропометрии, документированию поисковых работ, использованию поискового оборудования, пройдут военными тропами в форме РККА. А также познакомятся с историческими событиями, произошедшими на северо-западной окраине Ржевского выступа, проектами поискового движения России. Молодых и начинающих поисковиков ждёт культурная и военно-спортивная программы.

Также на Форуме в Сочи был представлен ещё один проект Верхневолжья. Игру-викторину по дням воинской славы России и акцию «Блокадный хлеб» презентовала участница регионального отделения «Волонтеры Победы» Софья Виноградова.

6 апреля – завершающий день Межрегионального патриотического форума «Бессмертный полк - наша Победа». Мероприятие объединило клубы и организации патриотической направленности из 30 регионов России. В рамках форума была организована разноплановая обучающая программа, включающая в себя выступления организаторов, тренинги и мастер-классы экспертов по разработке патриотических проектов.