Наталья Рощина: «Предложения Игоря Рудени по развитию электросетевого комплекса положительно скажется на параметрах областного бюджета»

Глава Вышневолоцкого района Наталья Рощина прокомментировала инициативы по развитию электросетевого комплекса, с которыми губернатор Игорь Руденя выступил 5 апреля на заседании коллегии Минэнерго РФ.

«Мы обсуждали тему развития электросетевого хозяйства на недавней встрече с губернатором. Считаю, что предложенные инициативы будут очень полезны. В том числе, установление темпов роста тарифов не выше уровня инфляции позволит бизнесу более четко прогнозировать свои доходы и расходы, вести взвешенную ценовую политику, что, в конечном счете, положительно скажется на параметрах областного бюджета», – считает Наталья Рощина.

Напомним, 5 апреля губернатор Тверской области Игорь Руденя выступил на расширенном заседании коллегии Министерства энергетики РФ в Москве, которое провёл министр энергетики РФ Александр Новак. Обсуждались итоги работы в разных отраслях энергетики в 2018 году и планы на ближайшие годы. На коллегии Игорь Руденя озвучил ряд инициатив по развитию электросетевого комплекса.

«Первое – это льготное подключение для жителей, среднего и малого бизнеса. Можно сохранить техническое присоединение по льготной цене, но по истечении первого года, если заявленная мощность не будет использоваться на 85%, необходимо будет оплачивать 85% мощности по установленному тарифу. Второе – рассмотреть вопрос о консолидации всех сетевых компаний региона на одну акцию, что позволит сократить управленческие расходы, а высвободившиеся деньги направить на модернизацию региональных сетей», – сказал Игорь Руденя.

Третье предложение - на базе офисов энергосбытовых компаний, которые есть в каждом муниципалитете, организовать центры расчёта, включая областной Единый расчётный кассовый центр. Там будут вестись расчёты по услугам тепло- и электроснабжения, вывозу ТКО. Это позволить поставщикам услуг сэкономить на операционных расходах и направить дополнительные средства на развитие инфраструктуры.

Ещё одна инициатива, озвученная Игорем Руденей, – установить максимальные темпы роста тарифов на электроэнергию не выше уровня инфляции, чтобы не увеличивать нагрузку на потребителей.

Губернатор также заявил о готовности тверского региона выступить в качестве пилотной площадки по реализации этих предложений.