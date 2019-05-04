Антон Стамплевский: «Инициативы Игоря Рудени на заседании Минэнерго РФ будут позитивно восприняты тверским и российским бизнесом»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области Антон Стамплевский считает, что инициативы губернатора Игоря Рудени по развитию электросетевого комплекса страны, которые глава региона озвучил на заседании коллегии Минэнерго РФ 5 апреля, будут позитивно восприняты тверским и российским бизнесом.

«Проблемы, связанные с подключением к электросетям, являются одним из ключевых сдерживающих факторов для развития действующих и размещения новых предприятий. Инициативы губернатора важны, это хороший шаг для привлечения инвестиций в регион. Считаю, что эти предложения будут позитивно восприняты тверским и, в целом, российским бизнесом», – прокомментировал Антон Стамплевский.

Напомним, 5 апреля губернатор Тверской области Игорь Руденя выступил на расширенном заседании коллегии Министерства энергетики РФ в Москве, которое провёл министр энергетики РФ Александр Новак. Обсуждались итоги работы в разных отраслях энергетики в 2018 году и планы на ближайшие годы. На коллегии Игорь Руденя озвучил ряд инициатив по развитию электросетевого комплекса.

«Первое – это льготное подключение для жителей, среднего и малого бизнеса. Можно сохранить техническое присоединение по льготной цене, но по истечении первого года, если заявленная мощность не будет использоваться на 85%, необходимо будет оплачивать 85% мощности по установленному тарифу. Второе – рассмотреть вопрос о консолидации всех сетевых компаний региона на одну акцию, что позволит сократить управленческие расходы, а высвободившиеся деньги направить на модернизацию региональных сетей», – сказал Игорь Руденя.

Третье предложение - на базе офисов энергосбытовых компаний, которые есть в каждом муниципалитете, организовать центры расчёта, включая областной Единый расчётный кассовый центр. Там будут вестись расчёты по услугам тепло- и электроснабжения, вывозу ТКО. Это позволить поставщикам услуг сэкономить на операционных расходах и направить дополнительные средства на развитие инфраструктуры.

Ещё одна инициатива, озвученная Игорем Руденей, – установить максимальные темпы роста тарифов на электроэнергию не выше уровня инфляции, чтобы не увеличивать нагрузку на потребителей.

Губернатор также заявил о готовности тверского региона выступить в качестве пилотной площадки по реализации этих предложений.