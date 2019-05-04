В Тверской области в Год театра впервые пройдёт фестиваль сельских театральных коллективов

Впервые в Верхневолжье в 2019 году - в Год театра, который объявлен Президентом Владимиром Путиным, пройдёт фестиваль сельских театральных коллективов Тверской области «Театральные подмостки».

Мероприятие 13 апреля организует Тверской областной Дом народного творчества при поддержке Правительства Тверской области.

«На тверской земле театральное искусство развивается уже более 265 лет. Уверен, что в Год театра талант наших актеров и режиссеров проявится с особой силой», – подчеркнул Губернатор Игорь Руденя.

Фестиваль организован с целью поддержи любительского театрального искусства на селе, выявления перспективных театральных коллективов и стимулирования их деятельности, обмена опытом, повышения профессионального мастерства.

Спектакли фестивальной программы пройдут в Межпоселенческом культурно-досуговом центре Западнодвинского района.

Самодеятельные театральные коллективы представят 8 спектаклей. Зрителей ждёт встреча с артистами-любителями из деревень Плоскошь и Пожня Торопецкого района, деревни Устиново Калининского района, посёлков Охват Пеновского района и Ильино Западнодвинского района, села Луковниково Старицкого района. Также свои работы покажут народный театральный коллектив «Маска» из посёлка Калашниково Лихославльского района и самодеятельный театр «Слово» из Торжка.

В рамках фестиваля состоится мастер-класс «Тренинг по мастерству актера».

Всего в регионе работают 500 любительских театров. В Год театра они покажут новые спектакли, также будут участвовать во всех мероприятиях наряду с профессиональными театрами региона. В ноябре 2019 года запланирован межрегиональный театральный фестиваль «Тверской ангажемент», в котором примут участие лучшие любительские театральные коллективы России.

Пресс-служба Правительства Тверской области