В 2019 году - в Год театра в Российской Федерации, объявленный Президентом Владимиром Путиным, - в Тверской области реализуется проект «Доступный театр». Акция направлена на повышение доступности театров, популяризацию семейного культурного досуга и позволяет по максимально сниженной цене посмотреть репертуарные спектакли.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, театры в Тверской области должны стать центрами культурной жизни. Такие проекты как «Доступный театр» играют в этом важную роль.

В рамках проекта Тверской академический театр приглашает посмотреть спектакль в постановке заслуженного деятеля искусств РФ Валерия Персикова – «Господин, который платит». Он пройдет 30 апреля на большой сцене. 8 мая, в преддверии 74-годовщины Победы в Великой Отечественной войне, зрители смогут увидеть драму «Вечно живые».

Также к акции «Доступный театр» присоединился Тверской театр кукол, который 11 апреля ждёт юных театралов на спектакль «Сказки колобка», а 15 мая Тверской театр юного зрителя покажет музыкальную сказку «Красавица и чудовище».

В Год театра в Верхневолжье реализуются и другие проекты. В частности, 29 марта впервые прошла региональная акция «Ночь в театре», благодаря которой зрители смогли посетить ночные спектакли, капустники, встречи с артистами и другие мероприятия.

По проекту «Театр в глубинку» на протяжении года коллективы профессиональных театров будут посещать все города и районные центры Верхневолжья с лучшими спектаклями своего репертуара. В рамках федеральной программы «Большие гастроли» зрители Твери и области смогут увидеть спектакли других театров нашей страны.

В ноябре 2019 года запланирован межрегиональный театральный фестиваль «Тверской ангажемент», в котором примут участие лучшие любительские театральные коллективы России.

В текущем году особое внимание уделено модернизации материально-технической базы театров региона. По национальному проекту «Культура» для Кимрского театра драмы и комедии и Вышневолоцкого драматического театра закупят пассажирские автобусы для гастрольной деятельности. На эти цели выделено 3,7 млн рублей. Также в 2019 году планируется закупка мультимедийных сценических комплексов, светодиодных экранов, акустического оборудования для театров.

Пресс-служба Правительства Тверской области