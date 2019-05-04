Игорь Руденя внёс предложения по развитию электросетевого комплекса на заседании Коллегии Министерства энергетики РФ

5 апреля Губернатор Тверской области Игорь Руденя выступил на расширенном заседании Коллегии Министерства энергетики РФ в Москве, которое провёл Министр энергетики РФ Александр Новак. Участие в мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Козак, Министр экономического развития РФ Максим Орешкин, Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, представители Совета Федерации, Государственной Думы, Счётной палаты РФ. Обсуждались итоги работы в разных отраслях энергетики в 2018 году и планы на ближайшие годы.

«Нам необходимо выполнить масштабную работу, чтобы снять инфраструктурные ограничения для экономического развития территорий, раскрыть дополнительный потенциал регионов, предоставить возможности бизнесу для расширения деятельности и новых инвестиций. Кроме того, стоит целый ряд важных задач по повышению эффективности электросетевого комплекса», — обозначил Дмитрий Козак.

Министр энергетики РФ Александр Новак отметил, что в 2018 году Правительством России утверждён комплексный план модернизации и расширения магистральной энергетической инфраструктуры, синхронизированный с региональными проектами развития электросетей.

Игорь Руденя озвучил ряд инициатив по развитию электросетевого комплекса.

«Первое – это льготное подключение для жителей, среднего и малого бизнеса. Можно сохранить техническое присоединение по льготной цене, но по истечении первого года, если заявленная мощность не будет использоваться на 85%, необходимо будет оплачивать 85% мощности по установленному тарифу. Второе – рассмотреть вопрос о консолидации всех сетевых компаний региона на одну акцию, что позволит сократить управленческие расходы, а высвободившиеся деньги направить на модернизацию региональных сетей», — сказал Игорь Руденя.

Третье предложение - на базе офисов энергосбытовых компаний, которые есть в каждом муниципалитете, организовать центры расчёта, включая областной Единый расчётный кассовый центр. Там будут вестись расчёты по услугам тепло и электроснабжения, вывозу ТКО. Это позволить поставщикам услуг сэкономить на операционных расходах и направить дополнительные средства на развитие инфраструктуры.

Ещё одна инициатива, озвученная Игорем Руденей – установить максимальные темпы роста тарифов на электроэнергию не выше уровня инфляции, чтобы не увеличивать нагрузку на потребителей.

«Сегодня мы готовы выступить в качестве пилотного региона по реализации данных предложений», — подчеркнул Игорь Руденя.

Глава региона в своём выступлении отметил, что в Тверской области будет реализована программа повышения надёжности электроснабжения с финансированием в 5 млрд рублей. Прошли масштабные учения энергетиков, в ходе которых расчищено порядка 13 тыс. га просек, произведена замена 550 километров воздушных линий провода на изолированный. В результате число аварийных отключений в населённых пунктах снизилось более чем в два раза. В ходе учений усовершенствована работа системы учета отключений в регионе, внедрены цифровые технологии, современные системы контроля, снижены потери на объектах электроэнергетики. В марте текущего года в регионе создано специализированное аварийно-спасательное формирование энергетиков филиала

В ходе заседания Коллегии Игорь Руденя также обратился к руководству Министерства энергетики с просьбой оказать содействие в повышении темпов газификации Верхневолжья.