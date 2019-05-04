Игорь Руденя принял участие в заседании коллегии Министерства энергетики РФ

5 апреля Губернатор Тверской области Игорь Руденя выступил на расширенном заседании Коллегии Министерства энергетики РФ в Москве, которое провёл заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Козак. Обсуждались итоги работы в разных отраслях энергетики в 2018 году и планы на ближайшие годы. Игорь Руденя внёс ряд предложений по повышению эффективности электросетевого комплекса.

«Первое – это льготное подключение для представителей бизнеса. Можно сделать техническое присоединение по льготной цене, но по истечении первого года, если заявленная мощность не будет использоваться на 85%, необходимо будет оплачивать 85% мощности по установленному тарифу. Второе – рассмотреть вопрос о переводе всех электросетевых компаний региона на единые тарифы по передаче электроэнергии. Третье — мы предлагаем регулировать корректировки тарифов на электроэнергию не выше уровня инфляции, чтобы не увеличивать нагрузку на потребителей», — отметил Игорь Руденя.

Вопросы обеспечения бесперебойной работы, модернизации электросетевого комплекса находятся в Тверской области на особом контроле. В прошлом году в регионе стартовала программа повышения надёжности электроснабжения с общим объёмом финансирования 5 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области