В Тверской области автодорогу «Торжок - Осташков» отремонтируют по технологии регенерации

Автодорогу регионального значения «Торжок - Осташков» отремонтируют в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонтно-дорожные работы будут проведены на участках дороги в Кувшиновском и Торжокском районах общей протяженностью 25 км.

«Эта дорога очень важна для населения, социально-экономического развития территории и увеличения туристического потока», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Автомобильная дорога «Торжок – Осташков» является ключевым туристическим маршрутом в Осташковский район к озеру Селигер, Нило-Столобенской пустыни, Истоку Волги. Дорогу отремонтируют по технологии регенерации, что подразумевает под собой переработку старого асфальтобетона с восстановлением его свойств. Существующее асфальтобетонное покрытие отфрезеруют, после чего уложат три слоя нового: регенерируемый из асфальтогранулобетонной смеси, выравнивающий и верхний из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

В 2017 году по этой технологии отремонтировали участок региональной автодороги от трассы М10 «Россия» до города Конаково.

Также в рамках нацпроекта в 2019 году также будут отремонтированы участки региональных дорог «Осташков – Селижарово – Ржев» протяжённостью более 30 км, «Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна» - 25 км, «Красномайский - Фирово» - порядка 23 км. Общая протяжённость составит 104 км.

На эти цели из федерального бюджета направлено 1, 250 млрд рублей, более 760 млн рублей – софинансирование из областного бюджета.

До 2024 года в рамках реализации нацпроекта в Тверской области планируется отремонтировать 1244 километра автодорог регионального значения.