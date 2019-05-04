Игорь Руденя сохраняет сильное влияние среди глав регионов, по данным рейтинга АПЭК

Губернатор Игорь Руденя по итогам марта, так же, как и в предыдущем месяце, занимает 31-е место в рейтинге влияния глав субъектов, стабильно удерживая позиции в группе «Сильное влияние». Об этом сообщается на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

АПЭК отмечает, что рейтинг губернаторов в марте зависел от таких факторов, как реализация инфраструктурных проектов при федеральной поддержке, а также собственные усилия губернаторов по повышению инвестиционной привлекательности регионов.

Среди ключевых событий марта в Тверской области – введение новой меры поддержки, которая освобождает многодетные семьи Тверской области от платы за вывоз твердых коммунальных отходов. Соответствующий региональный закон губернатор подписал 7 марта. В 2019 году получателями поддержки станут более 11,3 тысячи семей Верхневолжья, где воспитывают троих или более детей. Льготы будут предоставляться по платежам, которые совершены начиная с 1 января 2019 года.

В марте глава Игорь Руденя провел совещание о строительстве новых дошкольных образовательных учреждений в Тверской области. В 2019 году в рамках нацпроекта «Демография» в регионе планируется построить 6 детских садов и ввести порядка 800 новых мест для дошкольников.

Развитие сотрудничества, реализация новых инвестпроектов и вопросы господдержки бизнеса обсуждались в марте на встрече губернатора Игоря Рудени с представителями иностранных компаний, работающих на территории Верхневолжья. По итогам встречи Игорь Руденя дал ряд поручений региональным министерствам и ведомствам по развитию действующих инвестиционных площадок. Также в марте Игорь Руденя провел встречу с представителями бизнеса Тверской области в сфере IT-технологий. Глава региона выступил с инициативой разработать концепцию развития IT-индустрии в Верхневолжье.

В настоящее время в Тверской области идет подготовка к строительству Ржевского мемориала Советскому солдату, идею создания которого поддержал Президент РФ Владимир Путин. Губернатор Игорь Руденя в марте провел ряд совещаний, посвященных этому вопросу. Напомним, закладной камень на месте памятника был установлен в ноябре 2018 года. Это будет единственный масштабный мемориал советскому солдату, установленный на территории России. Планируется, что его открытие будет приурочено к 75-летию Великой Победы.

Еще одним знаковым событием марта стало принятие в двух чтениях регионального закона об объединении Вышневолоцкого района и города Вышний Волочек. Губернатор Игорь Руденя, поддержавший инициативу вышневолоцкой общественности, подписал закон в начале апреля. Цель объединения – совершенствование и повышение эффективности управления, сокращение административно-управленческого аппарата и затрат на его содержание, оптимизацию расходов и создание новой надежной доходной базы бюджета, а также на повышение инвестиционного потенциала, развитие хозяйственной, коммунальной и социальной инфраструктуры.