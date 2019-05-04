Более 590 млн рублей планируется направить муниципалитетам Верхневолжья на капремонт, строительство и модернизацию объектов теплоэнергетики в 2019 году

Более 590 млн рублей субсидий из регионального бюджета планируется направить в 2019 году муниципалитетам Тверской области на проведение капитального ремонта тепловых сетей и котельных, а также на модернизацию и строительство новых объектов ТЭК. Вопрос обсудили участники Бюджетной комиссии региона, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Как отметил Игорь Руденя, в Тверской области необходимо разработать комплексный план работы по ремонту объектов теплоэнергетики региона на ближайшие три года. Кроме того, должна быть продолжена работа по консолидации коммунальных активов. По мнению Губернатора, это позволит создать единый центр ответственности, обеспечить эффективную реализацию мероприятий по приведению в порядок системы ТЭК.

В 2019 году из областного бюджета муниципалитетам на ремонт сетей, трубопроводов, оборудования котельных предусмотрено направить более 120 млн рублей субсидий, на модернизацию действующих и строительство новых котельных – 473,2 млн рублей.

В 2019 году в районах Верхневолжья планируется капитально отремонтировать более 11 км тепловых сетей, семь котельных. В том числе в план включен центральный тепловой пункт по улице Краностроителей в Ржеве, где проведут ремонт крыши, несущих конструкций, замену трубопроводов, насосов другого оборудования. В Ржевском районе предусмотрен ремонт оборудования котельных в деревнях Трубино, Итомля, поселке Осуга.

В 2019-м запланировано строительство четырех новых котельных в Нелидово, Бологое, Лихославле, ЗАТО Озерный. Оно будет вестись в рамках Адресной инвестиционной программы Тверской области на 2019-2021 годы. Кроме того, предусмотрена реконструкция котельной №1 в Кесовой Горе, системы и сетей теплоснабжения в Городне и Селихово Конаковского района.

С 2017 года область оказывает поддержку муниципалитетам на проведение капремонтов и модернизацию объектов теплоэнергетического комплекса. В 2018 году в рамках региональной программы было капитально отремонтировано 9,9 км сетей, четыре котельные.

В рамках Адресной инвестиционной программы Тверской области в 2018 году построены три котельные в Андреапольском, Максатихинском районах и Бологое, теплогенераторная в с. Медное Калининского района. Проведена реконструкция тепловых сетей в д. Ручьи Конаковского района, выполнено проектирование котельной в Бологое, запланированной к строительству в этом году.