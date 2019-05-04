В Тверской области назвали лучшие муниципалитеты по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы

В Верхневолжье подведены итоги областного конкурса на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди муниципальных образований региона за 2018 год. Конкурс проводится ежегодно для оценки деятельности муниципалитетов Тверской области по развитию физкультуры и массового спорта.

Победители и лауреаты конкурса определены в четырех группах, в зависимости от численности населения территорий. В итоге среди муниципальных образований, где проживают более 40 тысяч человек, лидером стал Конаковский район. Второе место у Твери, третье – у Торжка.

Среди муниципалитетов с численностью свыше 20 тысяч жителей первое место у Осташковского городского округа, второе – у Старицкого района, третье – у Лихославльского.

В группе муниципальных образований с численностью населения более 10 тысяч лидером признано ЗАТО «Озерный». В пятерку также вошли Краснохолмский, Зубцовский, Торопецкий, Рамешковский районы.

Сандовский район занял первое место среди районов, где проживает менее 10 тысяч человек, второе место в этой группе у ЗАТО «Солнечный», третье – у Жарковского района.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, в муниципальных образованиях необходимо обеспечить условия для занятий спортом, сделав акцент на развитии спортивной инфраструктуры.

«Ключевая задача – развитие массового спорта, обеспечение шаговой доступности спортивных комплексов, залов и площадок для всех жителей Тверской области», – считает Игорь Руденя.

На решение этой задачи нацелена Стратегия развития физкультуры и спорта в Тверской области на период до 2024 года. Также предусмотрен комплекс мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных спортивных школ, в том числе приобретение спортивного оборудования и инвентаря, ремонт спортивных залов при общеобразовательных школах.

В настоящее время доля жителей региона, систематически занимающихся физкультурой и спортом, составляет 35,4% от общей численности населения. По сравнению с 2015 годом этот показатель увеличился более чем на 13%. К 2024 году планируется повысить эту цифру до 42,45%. Акцент сделан на вовлечении в спорт разных возрастных групп – от 3 до 60 лет и старше.