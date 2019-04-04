Учёные Тверской области стали обладателями золотой и бронзовой медалей на международном салоне «Архимед»

В Москве подвели итоги 22-го Московского Международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед», собравшего в этом году более 300 организаций из 44 регионов России и 35 иностранных государств. Золотую и бронзовую медали на «Архимеде» завоевали ученые из Тверской области.

Верхневолжье – ежегодный участник Салона «Архимед». По мнению Губернатора Игоря Рудени, очень важно поддерживать научную деятельность и талантливых ученых региона.

«В Тверской области сосредоточен значительный научный потенциал. Он должен быть задействован в решении приоритетных задач: улучшении здравоохранения, развитии инфраструктуры, модернизации системы ЖКХ, поддержке малого и среднего бизнеса, доступности для населения образования, культуры и спорта», – считает Игорь Руденя.

В этом году награды «Архимеда» завоевали ученые Тверского государственного технического университета. Разработка «Быстровозводимые железные и автомобильные дороги для Арктических зон» кандидата технических наук Валерия Трофимова удостоена золотой медали. За разработку «Способ получения крахмала из растительного сырья» докторов химических наук Михаила Сульмана, Эсфири Сульман и кандидата химических наук Елены Ожимковой ТвГТУ присуждена бронзовая медаль. Вуз также получил диплом за активное участие в организации и проведении Салона.

В 2019 году на стенде Верхневолжья на «Архимеде» было представлено пять разработок от Тверского государственного университета и Тверского государственного технического университета, а также проект Тверской государственной сельхозакадемии. На конкурс тверские учёные представили изобретения в сферах химической, пищевой, нефтегазодобывающей промышленности, металлургии, агропромышленного комплекса, технологий наноиндустрии, строительства.

Основные цели Салона «Архимед» – активизация изобретательской, патентно-лицензионной и инновационной деятельности, развитие рынка результатов интеллектуальной деятельности. В 2019 году экспозиция «Архимеда» заняла 4500 кв. м., было представлено 850 экспонатов.