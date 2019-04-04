В Твери наградили победителей Всероссийского конкурса «Лучшие руководители РФ» от Верхневолжья

В России подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучшие руководители РФ», который проходил с 21 мая 2018 года по 18 февраля 2019-го. В нем приняли участие около 30 тысяч человек из всех регионов страны. В числе победителей – четверо представителей Тверской области. Их награждение состоялось сегодня, 4 апреля, на площадке тверского технопарка «Кванториум».

На федеральном уровне отмечены управленческие качества заместителя директора по учебно-воспитательной работе Осташковского детского дома Любови Чугуновой, главы Куженкинского сельского поселения Бологовского района Ольги Логиновой, директора Тверского технологического колледжа Юлии Скворцовой, директора Тверского лицея Инны Мейстер.

«Лучшие руководители РФ» – открытый конкурс, направленный на выявление и поддержку перспективных и ответственных управленцев. Конкурс проводился на основе многокомпонентного анализа, включающего оценки внешних экспертных групп из ведущих вузов России, результаты голосования авторизованных пользователей и ряд других независимых факторов. Всего по итогам конкурса были определены 548 победителей.

В Тверской области большое внимание уделяется повышению качества работы руководителей муниципалитетов, учреждений социальной сферы.

«Наша цель – наладить качественный процесс обучения специалистов всех уровней в Тверской области. Приоритетные направления – социально-экономическое развитие региона, внедрение современных кадровых, информационных и управленческих технологий», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Частью системной работы по повышению эффективности управленцев Тверской области является проведение стратегических сессий Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Договоренность о проведении сессий РАНХиГС была достигнута на встрече Губернатора Игоря Рудени и ректора академии Владимира Мау.

Верхневолжье стало одним из четырех пилотных регионов, где организовано обучение руководителей местных органов власти по программе управления проектами развития муниципальных образований на базе тверского филиала РАНХиГС.

Всего в 2018 году профессиональный уровень повысили около 900 государственных, муниципальных служащих и глав муниципалитетов Тверской области. Специальные программы по проектному управлению были предусмотрены для глав сельских поселений, руководителей муниципальных образований. Более 460 государственных гражданских служащих повысили квалификацию по профильным направлениям — внедрению информационных технологий, проектному управлению, привлечению инвестиций, бюджетной политике, формированию адресных инвестиционных программ и другим.

Пресс-служба Правительства Тверской области