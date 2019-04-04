Игорь Руденя обсудил с председателем областного союза потребительских обществ Валерием Тепловым развитие потребкооперации в Тверской области

4 апреля Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел встречу с председателем Тверского областного союза потребительских обществ Валерием Тепловым. В настоящее время организации потребительской кооперации действуют в 28 муниципальных районах Верхневолжья. Тверская потребительская кооперация - многоотраслевая структура, которая осуществляет розничную торговлю, общественное питание, промышленное производство, заготовительную деятельность.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя подчеркнул: «Мы уделяем особое внимание сельскому хозяйству. Сегодняшний формат отрасли — это не только крупные промышленные предприятия, но и средний и малый бизнес. Без развития потребительской кооперации жизнь на селе немыслима».

Как пояснил Валерий Теплов, среди основных направлений деятельности потребкооперации сегодня можно выделить торговлю, ее оборот в 2018 году составил 2,5 млн рублей. В регионе потребительская кооперация представлена 490 торговыми объектами, в том числе 19 автомагазинами. В сельских населенных пунктах работают 380 торговых объектов. Другие отрасли в настоящее время требуют серьезных доработок. Это касается производства, заготовительной деятельности и др. Так, кооперативное производство представлено только в 18 районах Тверской области и эту географию необходимо расширять. Валерий Теплов обратился к главе региона с просьбой о более тесном взаимодействии с профильными региональными ведомствами для совместного решения наиболее важных задач.

Губернатор Игорь Руденя отметил необходимость такого сотрудничества и дал поручение профильным министерствам региона (экономического развития, промышленности и торговли, по делам территориальных образований, сельского хозяйства) организовать проведение круглого стола с участием организаций потребкооперации. Среди основных задач – разработка и внесение предложений по взаимодействию сельхозкоопераций, муниципальных образований и сельхозтоваропроизводителей в части продвижения мер господдержки по линии сельского хозяйства, возможности повышения квалификации работников и активного выхода на товаропроводящие сети.