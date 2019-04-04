Модернизацию скорой медицинской помощи в Тверской области обсудили на совещании в региональном Правительстве

4 апреля Игорь Руденя провёл в Правительстве Тверской области совещание о системе организации скорой медицинской помощи на территории Верхневолжья. Игорь Руденя поставил задачу проработать варианты создания централизованной структуры управления системой скорой помощи, чтобы обеспечить более эффективное руководство подразделениями в муниципалитетах.

«Жители Тверской области ждут серьёзных изменений в организации работы скорой медицинской помощи. Это первоочередная задача системы здравоохранения региона», - сказал Игорь Руденя.

В настоящее время в Тверской области ведётся создание единой диспетчерской службы скорой помощи и её интеграция с Системой-112, формирование межрайонных медицинских округов. Эти меры направлены на обеспечение грамотной диспетчеризации звонков, маршрутизации «скорой», сокращение времени прибытия бригад по вызовам.

На совещании рассмотрели вопросы укомплектования службы квалифицированными специалистами, обеспечения транспортом, современным оборудованием. Обсуждалась также необходимость строительства новых помещений для подразделений скорой помощи в Твери, в том числе с использованием типовых модульных конструкций.

В настоящее время служба скорой медицинской помощи Тверской области представлена тремя станциями - в Твери, Вышнем Волочке, Ржеве и отделениями при центральных районных больницах. Помимо общепрофильных, работают специализированные педиатрические и психиатрические бригады, а также интенсивной терапии. В феврале 2018 года впервые созданы бригады неотложной помощи для увеличения доступности и повышения качества медицинской помощи.

В 2019 году принято решение направить более 153 млн рублей на повышение заработной платы работников скорой помощи Твери и Калининского района. Врачам выездных бригад Тверской станции скорой медицинской помощи и отделения скорой помощи Калининской ЦРБ предусмотрены дополнительные выплаты в размере 30 тыс. рублей, среднему медицинскому персоналу - 14,4 тыс. рублей.