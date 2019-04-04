Игорь Руденя: к Ржеву в преддверии юбилея Победы особое внимание

4 апреля Губернатор Игорь Руденя провёл личный приём граждан. Несколько обращений, поступивших в приемную Президента России Владимира Путина, касались сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Жительница города Ржева Лариса Привалко обратилась к главе региона с просьбой оказать содействие в проведении капитального ремонта крыши многоквартирного дома №14, расположенного на улице Центральной. В доме проживает 41 человек. В настоящий момент зданию, 1960 года постройки, требуется и капитальный ремонт фасада.

«К Ржеву у нас сейчас особое внимание в связи с подготовкой к празднованию 75-летия Великой Победы. Беру на личный контроль ремонт в вашем доме», - подчеркнул Губернатор Игорь Руденя.

Как отметил Игорь Руденя, в настоящий момент Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области готовится проектно-сметная документация на объект. В 2019 году на средства Фонда в размере 3,2 млн рублей планируется провести ремонт крыши, а также утеплить и отремонтировать фасады.

Всего в 2019 году в рамках региональной программы планируется провести ремонтные работы в 973 многоквартирных домах Верхневолжья. Среди активных участников программы Вышневолоцкий городской округ, Ржевский, Бологовский, Лихославльский, Бежецкий, Торжокский и Конаковский районы.

В том числе в этом году будет капитально отремонтирована кровля в многоквартирном доме, расположенном в посёлке городского типа Редкино Конаковского района.

Как отметила, пришедшая на приём местная жительница Елена Калачёва, за последние 30 лет капитальный ремонт в доме не разу не проводился. Между тем крыша уже давно обветшала.

В рамках намеченного ремонта, стоимость которого составляет порядка 3,3 млн рублей, будет произведена полная замена кровельного покрытия.

Также к главе региона поступило обращение от жительницы деревни Фабрика Максатихинского района Валентины Соколовой, касающееся перебоев в электроснабжении поселения.

В настоящее время в целях повышения надежности электроснабжения Максатихинского района филиалом ПАО «МРСК Центра - «Тверьэнерго» проводится работа по реконструкции линии электропередач из-за чего в населённом пункте и происходят отключения электроснабжения. Срок окончания работ – начало мая 2019 года.

Как отметила заявительница, недовольство жителей, а их в деревне проживает порядка 600 человек, вызвано тем, что свет отключают слишком рано, многие в это время только просыпаются и начинают собираться на работу. По словам главы региона, вопрос с переносом на более поздний срок отключения электричества будет решён.

Пресс-служба Правительства Тверской области