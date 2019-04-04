В Тверской области победителями и лауреатами Всероссийского конкурса «Инженер года-2018» стали 35 специалистов

В Тверской области лауреатами и победителями XIX Всероссийского конкурса «Инженер года – 2018» стали 35 специалистов предприятий и научных организаций региона, в том числе 19 человек – лауреатами конкурса. Торжественное награждение запланировано на 25 апреля 2019 года.

«Инженерная мысль – важнейший ресурс развития страны, модернизации промышленности, перехода к цифровой экономике. Успешное решение современных задач невозможно без высокообразованных людей, способных генерировать прорывные идеи и принимать нестандартные решения. Именно такие специалисты обеспечивают рост производительности труда и эффективность технологических процессов», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Конкурс «Инженер года» проводят Российский и Международный союзы научных и инженерных общественных объединений. Проект направлен на выявление и распространение передового опыта и достижений ведущих инженеров страны. Победители и лауреаты определяются по версиям «Профессиональные инженеры» и «Инженерное искусство молодых».

В предварительном этапе конкурса «Инженер года-2018» приняли участие более 70 тысяч человек из 58 регионов страны. Дипломы и памятные медали «Лауреат конкурса» получили 224 участников по версии «Профессиональные инженеры», 157 человек – по версии «Инженерное искусство молодых».

Специалисты Верхневолжья стали обладателями престижных званий в номинациях: атомная энергетика, авиация и космонавтика, строительство, медицинская техника, машиностроение, транспорт, инженерная экономика и других.

Лучшими инженерами Тверской области признаны специалисты Калининской атомной станции, Тверского вагонзавода, ЗАО «Хлеб», завода «Светотехника», АО «Вагонкомплект», ПАО «Электромеханика», Калининской атомной станции, Центрального конструкторского бюро транспортного машиностроения, компании «Парето-Принт», Тверского института вагоностроения, Калининатомтехэнерго, филиала «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения им. Академика Н.А. Пилюгина»-«Завод Звезда» и других организаций. А также ученые Тверского государственного университета, Военной академии ВКО им. Жукова, Тверского государственного технического университета, Тверской государственной сельхозакадемии, Тверского государственного медицинского университета.

Всего за время проведения конкурса с 2000 года звание «Профессиональный инженер России» присвоено 645 специалистам из Тверской области, из них лауреатами стали 246 человек.