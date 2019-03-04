В Тверской области определены наиболее популярные виды спорта

В Тверской области действуют 85 региональных аккредитованных спортивных федераций. Эта третья позиция в ЦФО после Москвы и Московской области. Рейтинг видов спорта, наиболее активно развивающихся в Верхневолжье, составлен областным комитетом по физической культуре и спорту по итогам 2018 года.

В документе отражены направления-лидеры, ранжированные по 4 основным группам. Это олимпийские виды спорта, неолимпийские направления, признанные МОК; неолимпийские виды, не входящие в основную программу Всемирных игр, и командные игровые виды спорта. Лидеры первой группы – гребля на байдарках и каноэ, лыжные гонки, спортивная борьба, дзюдо и др. Самые популярные направления второй группы – джиу-джитсу, чир - спорт, сумо, самбо. Третью группу открывают универсальный бой, шашки, дартс. Основные направления командного спорта – баскетбол, хоккей, футбол, волейбол.

Рейтинг составлен с учетом 15 показателей, от количества занимающихся до числа наставников, имеющих звание «Заслуженный тренер России». Рейтинг поможет комплексно оценить необходимые направления развития по каждому спортивному направлению.

Напомним, в Тверской области принята Стратегия развития физкультуры и спорта на период до 2024 года. Задача по развитию массового спорта в регионах поставлена Президентом Владимиром Путиным.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, ключевыми задачами Стратегии являются развитие массового спорта, обеспечение шаговой доступности спортивных комплексов, залов и площадок для всех жителей региона. Эффективная реализация Стратегии станет серьезным вкладом в улучшение демографической ситуации в регионе, в повышение качества жизни людей.

Среди важнейших задач документа – строительство современных спортивных комплексов в Твери и крупных областных центрах, а также развитие сети физкультурно-оздоровительных комплексов в небольших районах и городских поселениях.