В Твери отмечает 65-летие оркестр народных инструментов при музыкальном колледже

3 апреля в Тверском музыкальном колледже им. М.П. Мусоргского состоялся концерт, посвященный 65-летию оркестра народных инструментов, действующего при учреждении. Сегодня оркестр народных инструментов – один из лучших исполнительских коллективов Тверской области, лауреат и обладатель Гран-при всероссийских и международных конкурсов.

В 2019 году при областной поддержке будет обновлена материально-техническая база колледжа им. М.П. Мусоргского. Для учреждения закупят 18 новых музыкальных инструментов, световое и звуковое оборудование, мебель, учебную литературу. На эти цели в рамках нацпроекта «Культура» направят более 10,5 млн рублей областных и федеральных средств.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, эти решения позволят повысить качество обучения, уровень подготовки специалистов.

Верхневолжье – регион, где на протяжении многих лет сохраняются и развиваются традиции музыкального народного искусства. Оркестр народных инструментов является постоянным участником одного из знаковых культурных событий – фестиваля инструментальной музыки «Андреевские дни», посвященного основателю первого Великорусского оркестра народных инструментов, уроженцу Верхневолжья Василию Андрееву. Памяти В.В. Андреева посвящен всероссийский конкурс молодых исполнителей на народных инструментах, который проводится ежегодно в Твери.

Также с 2013 года студентам профильных профессиональных образовательных учреждений, ученикам детских школ искусств, музыкальных и хоровых школ, членам клубов культурно-досуговых учреждений присуждаются стипендии имени В.В. Андреева.

По инициативе Губернатора Игоря Рудени в 2017 году размер выплат был увеличен вдвое и составил 3000 рублей и 2100 рублей в месяц соответственно. Получателей стипендии определяют по итогам прослушиваний.

Пресс-служба Правительства Тверской области