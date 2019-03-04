54 муниципалитета Тверской области участвуют в 2019 году в программе по формированию комфортной городской среды

На заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя, принято решении о продлении на два года действия региональной программы «Формирование современной городской среды». Срок реализации программы, которая стала частью национального проекта «Жильё и городская среда», увеличен до 2024 года.

Участниками программы в текущем году станут 54 муниципальные образования региона: 9 городских округов, 30 городских и 15 сельских поселений. Для сравнения, в 2017 году муниципалитетов-участников было всего восемь, в 2018 году – 42.

По итогам прошлого года 2 проекта от Тверской области Минстроем России включены в реестр лучших реализованных практик по благоустройству. Это проект по благоустройству братского захоронения в поселке Максатиха и сквер Венецианова в Вышнем Волочке.

«Планируем, что по итогам 2019-го в реестр войдут проекты, которые будут реализованы в Твери, а также в таких городах как Торжок, Ржев, Удомля, Кимры и в Осташковском городском округе», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

На формирование комфортной городской среды в муниципальных образованиях региона из федерального бюджета предполагается направить 411 млн рублей, из регионального – 12,7 млн рублей, местных бюджетов – 2,5 млн рублей.

Планируется привести в порядок 116 объектов. Благоустройство затронет 60 общественных территорий – это парки, скверы, бульвары, набережные, территории вокруг памятников и другие пространства, а также 56 дворовых территорий.

В 2019 году в формировании перечня территорий для благоустройства активное участие приняли жители региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области