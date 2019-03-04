4,7 млн рублей направят на восстановление 27 воинских захоронений в Тверской области в 2019 году

В 2019 году из бюджета Тверской области дополнительно направят более 3,5 млн рублей на приведение в порядок памятных мест в районах. Это позволит восстановить 27 воинских захоронений в муниципальных образованиях Верхневолжья. Решение принято на заседании областной Бюджетной комиссии под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Поручение усилить это направление работы, выделить дополнительные средства на ремонт памятников глава региона озвучил на заседании Правительства региона в марте текущего года.

С учетом дополнительного финансирования в Тверской области на приведение в порядок воинских захоронений в этом году выделят 4,7 млн рублей. Региональные средства направят 17 муниципальным образованиям, которые подали заявки на участие в проекте. Это Тверь, Ржев и Ржевский район, Торжок, Осташковский, Удомельский, Нелидовский городские округа, Жарковский, Западнодвинский, Зубцовский, Калининский, Кашинский, Лихославльский, Селижаровский, Спировский, Старицкий, Торопецкий районы. Предусмотрено софинансирование из местных бюджетов.

Как подчеркнул Игорь Руденя, необходимо наладить системную работу по ремонту и реконструкции воинских захоронений региона. Глава региона также обратил внимание: очень важно провести благоустройство прилегающих территорий, сделать подъездные дороги к комплексам.

В настоящее время в Тверской области насчитывается более 790 воинских захоронений. Проведена паспортизация объектов, создан их реестр.

Пресс-служба Правительства Тверской области