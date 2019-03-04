Владислав Шориков: «Снижение платы за вывоз ТКО говорит о том, что работа регионального оператора в Тверской области налаживается»

Президент Тверской торгово-промышленной палаты Владислав Шориков прокомментировал утвержденное губернатором Игорем Руденей снижение для жителей Тверской области размера платы за вывоз мусора с 1 апреля.

«Это правильное решение, которое соответствует федеральному тренду, а также говорит о том, что работа регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Тверской области налаживается. Безусловно, принятое решение имеет социальную значимость. Хотелось бы, чтобы снижение тарифа положительно сказалось и на деятельности предприятий региона», - отметил Владислав Шориков.

Эксперт считает, что пересмотр тарифа и платы за коммунальную услугу - это шаг к повышению ответственности за утилизацию отходов и состояние окружающей среды.

«Снижение тарифа способствует пробуждению совести, побуждает к нормальному сбору и утилизации мусора. Мы приучаемся беречь природу и тем самым экономить средства на обеспечение экологической безопасности», – добавил Владислав Шориков.

Напомним, губернатор Тверской области Игорь Руденя утвердил снижение платы граждан за вывоз мусора на 5,45% с 1 апреля 2019 года. Соответствующее решение принято Главным управлением «Региональная энергетическая комиссия» по указанию губернатора. Вместо 96,5 рубля с человека в месяц жители региона будут платить 91,24 рубля с человека.

Пропорционально в сторону уменьшения пересмотрены и тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для ООО «Полигон» и МУП «Удомельское коммунальное хозяйство», а также снижен единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Тверьспецавтохозяйство» - с 641,52 руб./куб. м. до 606,55 руб./куб. м.

Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами внедряется в Тверской области с 1 января 2019 года.

«Необходима четкая система государственного управления в этой сфере, оптимальная логистика перевозки отходов для их переработки или захоронения», - отметил губернатор Игорь Руденя.