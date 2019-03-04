В Тверской области с 1 апреля снижена плата за вывоз твердых коммунальных отходов

Губернатор Тверской области Игорь Руденя утвердил снижение платы граждан за вывоз мусора на 5,45% с 1 апреля 2019 года. Соответствующее решение принято Главным управлением «Региональная энергетическая комиссия» по указанию Губернатора. Вместо 96,5 рубля с человека в месяц жители региона будут платить 91,24 рубля с человека. Этот показатель остается одним из самых низких в стране.

Пропорционально в сторону уменьшения пересмотрены и тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для ООО «Полигон» и МУП «Удомельское коммунальное хозяйство», а также снижен единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Тверьспецавтохозяйство» – с 641,52 руб./куб. м. до 606,55 руб./куб. м.

Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами внедряется в Тверской области с 1 января 2019 года.

«Необходима четкая система государственного управления в этой сфере, оптимальная логистика перевозки отходов для их переработки или захоронения», – отметил Губернатор Игорь Руденя.

В текущем году в Тверской области плата за вывоз ТКО снижается второй раз. Ранее предполагался дифференцированный подход к начислениям и нормативам накопления ТКО городского и сельского населения. В январе по инициативе Губернатора Игоря Рудени в регионе были установлены единый норматив накопления ТКО и плата для всех жителей области в размере 96,5 рубля с человека.

Напомним, в марте 2019 года Губернатор Игорь Руденя выступил с инициативой и подписал соответствующий региональный закон об освобождении многодетных семей от платы за вывоз ТКО. Это позволит усилить социальную поддержку свыше 11,3 тысячи семей Верхневолжья, где воспитывают более 37 тысяч детей. В бюджете региона на эти цели зарезервировано 70,4 млн рублей. Льготы по оплате коммунальной услуги будут предоставляться по платежам, которые совершены начиная с 1 января 2019 года.