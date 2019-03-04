В апреле в тверском регионе пройдет масштабный областной субботник

В России стартовала регистрация участников Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна-2019», который пройдет с 20 апреля по 20 мая. Ежегодно в «Зеленой Весне» участвует Тверская область. В этом году субботник регионального масштаба запланирован на 27 апреля.

Вопросам экологической безопасности сегодня уделяется особое внимание. Внедрение более чистых экологических решений в энергетике, транспортной сфере, жилищно-коммунальном секторе – задачи, поставленные Президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию РФ.

«Тверская область является одной из наиболее экологически чистых в ЦФО и обладает огромным рекреационным потенциалом. Мы связываем понятие экологии с уровнем развития общества. Такие акции, как «Зеленая Весна», направлены на повышение социальной ответственности граждан в отношении к окружающей среде», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Фонд имени В.И. Вернадского и Всероссийское общество охраны природы, которые реализуют экологический проект, приглашают всех желающих присоединиться к акции «Зеленая Весна-2019» и стать организаторами субботников на своих территориях.

Для участия необходимо организовать субботник в своем городе или населенном пункте, затем представить итоговый отчет. Оргкомитет определит самых активных участников проекта, награждение которых состоится 5 июня в Москве на торжественном мероприятии в честь Дня эколога.

Также в рамках субботника объявлен творческий конкурс «Я – участник «Зеленой Весны-2019». Конкурс проводится по трем номинациям: «В объективе – «Зеленая Весна-2019», «Лучший видеоролик», «Зеленая строка». Работы принимаются с 20 апреля до 1 июня 2019 года.

Подробная информация об участии в акции и конкурсе по телефону (4822) 73-31-70 и на сайте http://vesna.vernadsky.ru

Справочно: Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна» впервые прошел в 2014 году. За эти годы мероприятия под эгидой «Зеленой Весны» объединили около 9 миллионов человек из 80 субъектов Российской Федерации, большинство из них – дети и подростки.

Пресс-служба Правительства Тверской области