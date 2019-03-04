Губернатор Игорь Руденя о реализации приоритетных нацпроектов: «Лицо региона – это его дороги»

Национальные проекты - важнейший комплексный проект, который реализуется в соответствии с указом Президента Владимира Путина. Их исполнение - реальный шанс перейти к динамичному развитию экономики и инфраструктуры. Такие итоговые задачи определил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Сегодня, 2 апреля, на заседании Правительства Тверской области глава региона обозначил самые актуальные для Верхневолжья нацпроекты и дал соответствующие поручения по их исполнению.

Среди региональных инициатив - финансовая поддержка фермеров и создание коопераций на территории области. Игорь Руденя подчеркнул: «Мы хотим, чтобы наши участники отрасли, средний и малый бизнес, с помощью такого механизма как кооперация получили достойный экономический результат. Это увеличение объемов реализуемой и производимой продукции, дополнительные рабочие места. Профессиональные объединения – актуальная задача для нашей обширной территории, когда эффективнее работать сообща».

Среди поручений Губернатора - учет новых показателей по этому направлению: объем выручки по реализованным товарам и услугам. «Сегодня мы наблюдаем увеличение средств, инвестированных в отрасль, и должны видеть конкретный экономический эффект», - обозначил Игорь Руденя.

Национальный проект «Культура» - в числе актуальных для жителей области.

«Очень важно, чтобы наша культура «шла в массы», такая задача поставлена перед профильным комитетом», - отметил Губернатор Игорь Руденя. В частности, по нацпроекту средства из федерального и областного бюджета будут направлены на приобретение музыкальных инструментов для учреждений культуры и детских музыкальных школ. Кроме того, по данному направлению регион выполняет Указ Президента Владимира Путина «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения заработной платы работникам сферы. «Сегодня такое решение было принято и зафиксировано в бюджетном процессе», - сказал Игорь Руденя.

В 2020 году в Верхневолжье планируется реконструировать и капитально отремонтировать 10 сельских домов культуры. Регион рассчитывает получить финансовую поддержку федерального центра. Общий объём финансирования работ составит порядка 50 млн рублей из федерального бюджета, 10 млн рублей – средства областного бюджета, и почти 6 млн рублей - софинансирование со стороны муниципальных образований. Как пример - для Кимрского театра драмы и комедии и Вышневолоцкого драматического театра закупят пассажирские автобусы для гастрольной деятельности. Решение принято на заседании Правительства под председательством Губернатора Игоря Рудени.

По национальному проекту «Здравоохранение», как считает Губернатор Игорь Руденя, работу необходимо усилить. «Процесс идет, но эффект пока недостаточный», - сказал глава региона. В частности, по мнению Губернатора, недостаточными темпами идет «перестройка» по направлениям организации работы скорой медицинской помощи, диагностики, стационарного лечения.

Одна их ключевых целей нацпроекта «Здравоохранение» – развитие первичной медицинской помощи. Запланирована работа по реновации фельдшерско-акушерских пунктов, расширению выездов мобильных комплексов, усилению профилактического звена.

Актуальная тема сегодня – организация единой системы, в структуру которой войдут все диспетчерские службы по направлению 112, скорой помощи и др. Полный цикл работы будет вестись в одном здании, передача которого в областную собственность идет в настоящее время. Среди задач глава области обозначил информатизацию скорой медпомощи, техническое оснащение машин и оплату труда сотрудникам отрасли.

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - также один из приоритетных. Как отметил Игорь Руденя, в течение 5 лет в регионе необходимо выполнить большой объем работ. «Сейчас мы занимаемся приведением в порядок основных магистралей. Но у нас более 16 тысяч км региональных дорог. Это очень большой объем, который мы должны выполнить в течение пяти лет. Сделать так, чтобы позитивные изменения могли ощущать и жители муниципалитетов, и гости, и бизнес. Лицо региона – это его дороги».