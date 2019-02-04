На развитие промышленного парка «Боровлёво-3» в Тверской области в 2019 году планируют выделить более 30 млн рублей

2 апреля Губернатор Игорь Руденя провел заседание Бюджетной комиссии Тверской области. Рассмотрено финансирование мероприятий в сферах лесного хозяйства, теплоэнергетического комплекса, спорта, культуры, молодежной политики, экономики. Одним из вопросов стало выделение из областного бюджета в 2019 году более 30 млн рублей на развитие промышленного парка «Боровлёво-3».

«Вместе с созданием технопарка «Эммаусс» этот проект является флагманским в повышении инвестиционного потенциала тверского региона, создании новых высокотехнологичных производств. Земля на этих площадках находится в государственной собственности и будет предоставляться резидентам бесплатно», – отметил Игорь Руденя.

Средства областной казны направят на разработку проектной документации по планировке территории и обеспечению инженерной инфраструктурой промышленного парка «Боровлёво-3». К площадке подведут газ, электричество, наладят водоснабжение.

По результатам предварительных договоренностей с инвесторами объем вложений в создаваемый в Тверской области индустриальный парк «Боровлёво-3» прогнозируется в объеме свыше 4,7 млрд рублей. Для развития парка выделяется около 30 участков общей площадью 78 га, которые находятся в областной собственности. Предусмотрены площадки как для небольших, так и для более крупных производств. Инвестиционный парк сможет принять до 15-20 резидентов. Новые предприятия позволят открыть более 600 рабочих мест.

Всего в результате реализации инвестиционных проектов на территории индустриального парка «Боровлёво» в Калининском районе вложено около 9 млрд рублей, создано более 4,6 тыс. рабочих мест. Ежегодные налоговые отчисления в консолидированный бюджет Тверской области составляют свыше 182 млн рублей. В настоящее время работают площадки «Боровлёво-1» и «Боровлёво-2», якорными инвесторами являются компании Ozon.ru, Paulig, «Парето-Принт» и другие.

Предполагается, что «Боровлёво-3» наряду с проектируемым парком «Эммаусс» станут государственными индустриальными парками Тверской области. На их создание планируется получить около 1,5 млрд рублей из федерального бюджета. В «Эммауссе» предполагается размещение высокотехнологичных инновационных производств 8-10 резидентов. Начало работ по созданию инфраструктуры первой очереди парка запланировано в 2019 году.

Сейчас в Тверской области действуют шесть индустриальных парков: «Боровлёво» и «Раслово» в Калининском районе, «Две башни» и «Композит Сити» в Твери, «MSB-Удомля» в Удомельском городском округе, «Итомля» в Ржевском районе. Общий объем инвестиций реализованных проектов в уже действующих индустриальных парках составил более 17,7 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области