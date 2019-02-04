В Тверской области в работе в пожароопасный период примут участие энергетики

В мероприятиях по ликвидации возможных природных пожаров в Тверской области в 2019 году примут участие не только силы МЧС, МВД, Минобороны, профильных Министерств региона, но и дорожных служб, сельхозпредприятий, лесопользователей, других организаций. В работе будет задействовано также аварийно-спасательное формирование энергетиков, созданное в регионе в марте текущего года. Вопрос обсуждался 2 апреля на заседании областного Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«В этом году мы приняли решение о создании специальных формирований энергетиков компании «МРСК Центра - Тверьэнерго» совместно с управлением МЧС по Тверской области. Межрайонные подразделения будут принимать участие в работе по профилактике лесных и торфяных пожаров на территории региона», — отметил Игорь Руденя, комментируя итоги заседания Правительства.

Всего в проведении профилактических и противопожарных мероприятий на территории Верхневолжья в 2019 году будут задействованы более 7800 тысяч человек и свыше 2100 единиц техники. Из них более 1700 человек и свыше 200 единиц техники – силы регионального управления МЧС, свыше 1600 сотрудников и порядка 200 машин УМВД по Тверской области, более 2000 человек и 1000 единиц техники Министерства транспорта Тверской области. Лесопожарные формирования региона подготовили к работе в пожароопасный период порядка 300 сотрудников и 170 единиц техники, сельхозпредприятия – более 150 тракторов и другой техники.

В составе аварийно-спасательного подразделения филиала «МРСК Центра - Тверьэнерго», аттестованного МЧС — 52 человека и 25 единиц техники. Энергетики при необходимости будут участвовать в профилактике, локализации и тушении возгораний в зонах размещения электросетевых объектов. А также заниматься своей основной деятельностью: это ликвидация аварий и восстановление энергоснабжения, предотвращение развития технологических нарушений, аварийно-спасательные работы при ЧС на электросетевых объектах, оказание первой помощи пострадавшим, проведение поисково-спасательных работ и эвакуация пострадавших из зоны ЧС.

Вопросы обеспечения бесперебойной работы, модернизации электросетевого комплекса находятся на особом контроле Губернатора Игоря Рудени.

В конце 2018 года при активном участии регионального Правительства в Тверской области прошли масштабные учения энергетиков. По итогам учений аварийность на сетях снизилась в два раза, в три раза уменьшилось время устранения аварийных отключений. Осенне-зимний период прошел в регионе без серьёзных отключений электроэнергии.

За три месяца, с сентября по декабрь 2018 года, энергетиками была выполнена трёхлетняя производственная программа: расчищено 12,7 тыс. га и расширено свыше 1000 га просек, произведена замена 550 километров воздушных линий провода на изолированный. Установлено более 11 тыс. железобетонных опора воздушных линий, отремонтировано 327 трансформаторных подстанций. В ходе учений усовершенствована работа системы учета отключений в регионе, внедрены цифровые технологии, современные системы контроля, снижены потери на объектах электроэнергетики.

Пресс-служба Правительства Тверской области