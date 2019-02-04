Поисковики Тверской области примут участие в открытии всероссийской «Вахты Памяти-2019»

4 апреля в Музее Победы в Москве состоится торжественное открытие Всероссийской акции «Вахта Памяти-2019». В течение трех дней 250 представителей поисковых объединений из 82 регионов страны обсудят подготовку к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, развитие поискового движения, патриотическое воспитание молодежи. От Тверской области в открытии «Вахты Памяти» примут участие представители регионального отделения «Поискового движения России».

В Тверской области поисковое движение ведет свою историю с 1988 года. За 31 год Вахта Памяти не прерывалась ни разу, каждую весну поисковые отряды отправляются на места сражений на Тверской земле для поиска и увековечения тех, кто отдал свою жизнь при защите Отечества.

«В регионе за прошедшие годы было установлено около 5 тысяч имен без вести пропавших воинов, 60 тысяч останков бойцов предано земле с воинскими и духовными почестями. Чтить подвиг героев Великой Отечественной войны и помнить о высочайшей цене, которую они заплатили за Победу, – наш общий долг», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Частью торжественного открытия «Вахты Памяти-2019» станет начало работы экспозиции «Фронтовой портрет. Судьба солдата», посвященной героям Великой Отечественной. На выставке представят портреты 27 бойцов Красной армии, выполненные прямо на фронте мастерами Студии военных художников им. Грекова.

Гости также познакомятся с историями боевого пути, написанными на основе исследований членов Ассоциации студенческих поисковых отрядов. Потомкам трех бойцов Красной армии, чьи графические образы представлены на выставке, будут вручены копии изображений их героических предков.

В рамках церемонии открытия «Вахты Памяти-2019» также состоится передача в фонды Музея Победы солдатского медальона красноармейца Ивана Ивановича Иванова. Боец был найден в 2018 году в ходе экспедиции в Смоленской области.

В Тверской области в 2018 году поисковыми отрядами обнаружены останки около 1000 красноармейцев, 58 медальонов, 11 именных вещей и одна награда. Установлены имена 57 защитников Отечества, найдены родственники 29 бойцов.

Традиционно в регионе проходит международная поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт». С этого года лагерь будет работать вблизи будущего мемориала Советскому солдату в Ржевском районе. Мемориал станет единственным масштабным монументом советскому солдату, установленным на территории Российской Федерации. Идею его создания поддержал Президент России Владимир Путин. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного Государства России, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области.

В рамках строительства мемориала запланированы работы по благоустройству Ржева: приведение в порядок дорог, капремонт домов, фасадов зданий, дворовых территорий и парковых зон. В городе отреставрируют Обелиск советским воинам и прилегающую к нему парковую зону.

Пресс-служба Правительства Тверской области