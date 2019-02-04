Волонтёры Верхневолжья могут выиграть грант до 2 млн рублей на реализацию своих проектов

Добровольцы Тверской области могут рассказать о своих инициативах, найти единомышленников и наставников, а также реализовать свои проекты и выиграть грант до 2 млн рублей. Такие возможности предоставляет конкурс «Доброволец России – 2019», который проходит в стране с 20 марта по 5 декабря.

Уже девятый год конкурс, в рамках которого вручается премия «Доброволец России», объединяет волонтеров по всей стране. Тверская область является одним из лидеров добровольческого движения в стране.

«Благодаря добровольцам в регионе реализованы сотни социально значимых патриотических, культурных и образовательных акций и проектов. Активная позиция граждан и, в первую очередь, молодежи даёт уверенность в перспективах нашего региона и всей страны», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Принять участие в конкурсе «Доброволец России – 2019» может любой житель Верхневолжья в возрасте от 8 лет, а также волонтерские организации.

В этом году три основные номинации конкурса – «Социальный проект», «Доброе дело» и «Творческая работа». Прием заявок продлится до 16 июня.

С 17 по 30 июня состоится заочный этап, в ходе которого работы будет оценивать экспертное жюри. С 1 июля по 13 октября запланирован полуфинал, на котором участникам предстоит защищать свои проекты на окружных добровольческих форумах. С 30 августа по 19 сентября пройдет специальный полуфинал в центре «Артек» для самых юных участников возрасте до 18 лет. С 14 октября по 10 ноября – финал и народное голосование. 5 декабря состоится награждение победителей конкурса.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте добровольцыроссии.рф, заполнить заявку и выполнить специальные задания.

Пресс-служба Правительства Тверской области