Новые автобусы закупят для двух профессиональных театров Тверской области

Для Кимрского театра драмы и комедии и Вышневолоцкого драматического театра закупят пассажирские автобусы для гастрольной деятельности. Решение принято на заседании Правительства под председательством Губернатора Игоря Рудени.

Средства в размере 3,7 млн рублей на покупку двух транспортных средств выделены в рамках реализации национального проекта «Культура».

«Очень важно, чтобы наша культура «шла в массы», такая задача поставлена перед профильным комитетом. Также по нацпроекту средства из федерального и областного бюджета будут направлены на приобретение музыкальных инструментов для учреждений культуры и для детских музыкальных школ», - отметил Губернатор Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

Среди других направлений поддержки отрасли - повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры, приобретение учебных материалов для детских школ искусств, закупка книг для муниципальных библиотек, модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая капитальный ремонт зданий.

В частности, в 2020 году в Верхневолжье планируется реконструировать и капитально отремонтировать 10 сельских домов культуры. По этому направлению регион рассчитывает получить финансовую поддержку федерального центра. Документы для участия в конкурсном отборе на получение федеральной субсидий представлены в Министерство культуры РФ. Общий объём финансирования работ составит порядка 50 млн рублей из федерального бюджета, 10 млн рублей – средства областного бюджета, и почти 6 млн рублей - софинансирование со стороны муниципальных образований.

Также в регионе планируется построить два новых сельских дома культуры. На эти цели в областном бюджете предусмотрено более 11,8 млн рублей, в бюджетах муниципальных образований – около 3 млн рублей. Планируется, что федеральная субсидия по этому направлению составит порядка 61 млн рублей.

Создание условий для комфортной жизни в сельской местности, в том числе для проведения досуга - одно из ключевых условий развития территорий, считает Губернатор Игорь Руденя.